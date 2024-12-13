Gestalten Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für L&D-Teams, das zeigt, wie man das Onboarding von Mitarbeitern mit einem Coaching-Training-Video-Generator erheblich verbessern kann. Dieser Vorschlag erfordert einen professionellen und ermutigenden visuellen Stil, in dem ein freundlicher KI-Avatar klare, prägnante Anweisungen an neue Mitarbeiter liefert, die effizient durch die Nutzung der HeyGen KI-Avatare-Funktion generiert werden.

Video Generieren