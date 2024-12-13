Coaching-Lektions-Video-Generator: Verwandeln Sie Ihr Training

Ermöglichen Sie Ihrem Coaching-Geschäft, motivierende Inhalte zu liefern, indem Sie dynamische AI-Avatare für mitreißende Mitarbeiterentwicklung nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Für Online-Kurs-Ersteller, die komplexe Themen vereinfachen möchten, visualisieren Sie ein 90-sekündiges Lehrvideo. Dieses Video sollte Text-zu-Video verwenden, um Schlüsselkonzepte aus dem Skript zu animieren, mit einem dynamischen visuellen Stil und synchronisierten Untertiteln, um die Lernzugänglichkeit für ein vielfältiges Studentenpublikum zu verbessern.
HR-Abteilungen können die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit einem 2-minütigen Begrüßungsvideo optimieren, das die Unternehmenskultur und -richtlinien vorstellt. Gestalten Sie einen warmen, informativen visuellen und audiovisuellen Stil, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um ein starkes Unternehmensbranding widerzuspiegeln.
Globale Unternehmen können mit einem 45-sekündigen Produktschulungsvideo diverse Teams erreichen, das leicht an verschiedene Regionen anpassbar ist. Der Audiostil sollte klar und prägnant sein, mit professioneller Voiceover-Generierung für mehrsprachige Inhalte, während das Video Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzt, um unterschiedlichen Plattformanforderungen gerecht zu werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Coaching-Lektions-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Coaching-Skripte in professionelle, ansprechende Videolektionen, indem Sie AI-Avatare, Voiceovers und anpassbare Branding-Tools nutzen, um wirkungsvolles Lernen zu liefern.

Verfassen Sie Ihr Coaching-Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Coaching-Lektionsinhalt zu tippen oder einzufügen. Die Plattform nutzt Text-zu-Video-Funktionen, um Ihr Skript in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln, die Ihre Kernbotschaft genau erfasst.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Coach visuell darzustellen. Dies ermöglicht es Ihnen, eine professionelle und nachvollziehbare Bildschirmpräsenz für Ihre Lektion zu schaffen, ohne sich selbst aufnehmen zu müssen.
Fügen Sie Ihr AI-Voiceover hinzu
Erweitern Sie Ihr Skript mit einer natürlich klingenden AI-Voiceover-Generierung. Wählen Sie eine Stimme, die zu Ihrem Coaching-Stil und -Ton passt, um eine klare und ansprechende Erzählung für Ihre Schüler zu gewährleisten.
Exportieren Sie Ihr Coaching-Video
Sobald Ihre Lektion abgeschlossen ist, nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte der Plattform, um Ihr Video im perfekten Format für jede Plattform zu generieren, damit Ihre Inhalte überall gut aussehen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie inspirierende motivierende Inhalte

Erstellen Sie kraftvolle, aufbauende Motivationsvideos, die tief bei Ihrem Publikum ankommen, eine positive Denkweise fördern und persönliches Wachstum vorantreiben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von AI-Coaching-Lektionsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Coaching- und Schulungsvideos, indem Ihr Skript direkt in ansprechende Videoinhalte umgewandelt wird. Nutzen Sie unseren fortschrittlichen AI-Video-Generator mit realistischen AI-Avataren und AI-Voiceovers, um professionelle Videos effizient zu produzieren.

Welche Anpassungsoptionen stehen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass meine Schulungsvideos mit meiner Marke übereinstimmen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren. Sie können auch unsere vielfältigen Vorlagen nutzen, Untertitel hinzufügen und aus verschiedenen Hintergründen wählen, um hochgradig ansprechende Videos zu erstellen, die perfekt zur Identität Ihrer Marke passen.

Kann der AI-Video-Generator von HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Inhalten für Online-Kurse unterstützen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Inhalte, sodass Sie Schulungs- und Coaching-Videos für ein globales Publikum produzieren können. Unsere AI-Voiceovers können Ihre Botschaft in verschiedenen Sprachen übermitteln, was ideal für Online-Kurse und internationale Einarbeitungsvideos ist.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Integration persönlicher Medien in Videoprojekte?

HeyGen ermöglicht die nahtlose Integration Ihrer eigenen Bilder und Videoclips über seine umfassende Medienbibliothek. Sie können persönliche Assets hochladen, um Ihre Coaching-Videos zu bereichern, sie mit HeyGens Vorlagen kombinieren und Ihr Skript verwenden, um die gesamte Erzählung zu leiten, was es zu einem vielseitigen Werkzeug zur Videoproduktion macht.

