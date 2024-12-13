Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video über einen Coach, das für aufstrebende Athleten und ihre Eltern gedacht ist und die Philosophie und Erfolgsgeschichten eines Coaching-Profis zeigt. Der visuelle Stil sollte inspirierend und professionell sein, mit dynamischen Schnitten von Trainingseinheiten und Teamkameradschaft, ergänzt durch ein motivierendes Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um den Erzählfluss vor einem Hintergrund von fachmännisch ausgewählten Vorlagen und Szenen zu verbessern.

