Ihr Ultimatives Cloud-Video-Tool für AI-Inhalte
Skalieren Sie Ihre Videoerstellung mühelos mit unserem leistungsstarken Cloud-Video-Tool mit AI-Avataren für personalisierte Nachrichten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Video für Produktmanager, das eine neue Softwarefunktion innerhalb eines "Cloud-Video-Tools" vorstellt. Dieses Video sollte einen schrittweisen visuellen Stil mit animierten Vorlagen und Szenen von HeyGen verwenden, um nahtloses "Workflow-Management" zu demonstrieren. Ein freundlicher, instruktiver Audioton sollte die Zuschauer durch jede Phase führen, wobei wichtige Informationen durch Untertitel/Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit verstärkt werden.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Video für Projektmanager, das personalisierte "Videonachrichten" erstellt, um ein wichtiges technisches Update anzukündigen. Der visuelle Stil sollte direkt und professionell sein, mit einem Präsentator, der über Text-zu-Video aus einem Skript generiert wird und ein persönliches Briefing simuliert. Der Ton sollte selbstbewusst und beruhigend sein, um das Update effektiv zu vermitteln und zu demonstrieren, wie HeyGen die "kollaborative Videoerstellung" innerhalb technischer Teams verbessert.
Erstellen Sie ein 1-minütiges Werbevideo für technische Stakeholder, das die Vorteile einer neuen "skalierbaren Infrastruktur"-Bereitstellung hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und eindrucksvoll sein, mit lebendigen Medienbibliothek-/Stock-Unterstützungsaufnahmen, um Wachstum und Effizienz zu visualisieren. Das Video muss für verschiedene soziale Plattformen optimiert werden, indem HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis verwendet werden, um eine breite Reichweite und effektive Kommunikation über die Fähigkeit "Videos in großem Maßstab zu rendern" zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Videoanzeigen Erstellen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen mit AI, um Ihre digitalen Kampagnen für bessere Ergebnisse zu optimieren.
Fesselnde Social-Media-Inhalte Generieren.
Erstellen Sie mühelos dynamische und fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um Ihre Online-Präsenz und Interaktion mit dem Publikum zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die AI-Videoerstellung?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte effizient in professionelle Videos zu verwandeln. Diese AI-Videoerstellungsplattform rationalisiert den gesamten Produktionsprozess, von der Konzeption bis zum endgültigen Output, mithilfe eines robusten Cloud-Video-Tools.
Kann HeyGen in bestehende kreative Workflows integriert werden?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, nahtlos in bestehende kreative Workflows integriert zu werden und bietet Funktionen wie die Premiere Pro-Integration für fortgeschrittene Videobearbeitung. Dies stellt sicher, dass HeyGen Ihre aktuellen Videoerstellungs- und Postproduktionsprozesse ergänzt und Ihren gesamten kreativen Workflow verbessert.
Welche technische Infrastruktur unterstützt das Video-Rendering von HeyGen?
HeyGen arbeitet auf einer skalierbaren Infrastruktur und nutzt ein robustes Cloud-Video-Tool, um Videos effizient in großem Maßstab zu rendern. Diese technische Grundlage gewährleistet zuverlässige Leistung und hochwertige Ergebnisse für all Ihre Videoprojekte, von der Erstellung bis zur endgültigen Lieferung.
Bietet HeyGen Sicherheit auf Unternehmensniveau für Video-Assets?
HeyGen bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, um Ihre wertvollen Video-Assets und Daten während ihres gesamten Lebenszyklus zu schützen. Dies umfasst sicheres Dateimanagement und granulare Freigabekontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte privat bleiben und nur autorisierten Benutzern zugänglich sind.