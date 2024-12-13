Cloud Video Maker: Erstellen Sie sofort professionelle Videos

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für IT-Profis, das zeigt, wie man schnell professionelle Videos mit KI-gestützten Videotools produziert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein und Schritt-für-Schritt-Prozesse mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm zeigen, während eine klare KI-generierte Stimme den Prozess erklärt, wie ein technisches Skript direkt in Videoinhalte umgewandelt wird, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierungsfunktionen genutzt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Werbevideo für Spezialisten im digitalen Marketing, das die optimierte Workflow-Verwaltung im Videomarketing hervorhebt. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Szenenwechseln, zeigen Sie verschiedene Vorlagen & Szenen und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Punkte mit automatisch generierten Untertiteln/Captioning verstärkt werden, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen. Der Ton sollte lebhaft sein, ergänzt durch eine klare Erzählung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Tutorial für freiberufliche Videografen, die fortgeschrittene kreative Arbeitstechniken in einem leistungsstarken Video-Editor erkunden. Die visuelle Ästhetik sollte künstlerisch und demonstrativ sein, mit fließenden Übergängen und Beispielen für die Unterstützung durch eine vielfältige Medienbibliothek/Stock, während eine professionelle Stimme die Zuschauer anleitet, wie man KI-Avatare integriert, um die narrative Tiefe zu erhöhen. Ein anspruchsvoller instrumentaler Soundtrack sollte die visuellen Elemente untermalen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen 45-sekündigen praktischen Leitfaden für Social-Media-Manager, der die einfache Anpassung von Inhalten mit einem modernen Cloud-Video-Maker demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte schnell und sehr anschaulich sein und sich darauf konzentrieren, wie man HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis effizient nutzt, um Videos für verschiedene Plattformen zu optimieren. Eine prägnante, energische Stimme sollte den Prozess erklären, untermalt von einem lebhaften, funktionalen Hintergrundtrack.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Cloud Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, professionelle Videos von überall mit unserem intuitiven Cloud-Video-Maker, der Ihre Ideen in fesselnde visuelle Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre Videoerstellung, indem Sie Text in fesselnde visuelle Inhalte verwandeln. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Szenen mühelos aus Ihren Ideen zu generieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Projekt mit vielfältigen Medien. Wählen Sie aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch, um reichhaltige, dynamische Szenen zu erstellen und überzeugendes Stockmaterial hinzuzufügen.
3
Step 3
Wenden Sie Verbesserungen an
Perfektionieren Sie Ihre Erzählung mit klarer Kommunikation. Nutzen Sie unsere Untertitel/Captioning-Funktion, um automatisch Untertitel für Zugänglichkeit und globale Reichweite zu generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Bereiten Sie Ihre professionellen Videos für jede Plattform vor. Passen Sie die Ausgabeinstellungen mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis einfach an, um eine optimale Anzeige und Qualität zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & Bildung

Steigern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung im Training mit dynamischen, KI-gestützten Videos, die das Lernen wirkungsvoller und einprägsamer machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen für die KI-Videoerstellung?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-gestützte Tools zur Vereinfachung der KI-Videoerstellung, einschließlich Text-zu-Video-Funktionalität und realistischen KI-Avataren. Diese leistungsstarke Plattform ermöglicht es Benutzern, professionelle Videos mit bemerkenswerter Effizienz zu produzieren.

Kann HeyGen automatisch Untertitel generieren und Videos für verschiedene Plattformen anpassen?

Ja, HeyGen generiert automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihrer Videoinhalte zu verbessern. Es ermöglicht Ihnen auch, Videos einfach auf verschiedene Seitenverhältnisse anzupassen, um Ihre Kreationen für jedes soziale Netzwerk oder jeden professionellen Kanal zu optimieren.

Wie unterstützt HeyGen ein effizientes Video-Workflow-Management?

HeyGen optimiert das Video-Workflow-Management durch seine cloudbasierte Plattform, die nahtloses Dateimanagement und intuitive szenenbasierte Bearbeitung bietet. Dieser integrierte Ansatz gewährleistet einen reibungslosen Prozess von der Konzeption bis zur Lieferung Ihrer kreativen Arbeit.

Ist HeyGen ein geeigneter Cloud-Video-Maker für professionelles Videomarketing?

Absolut. HeyGen fungiert als leistungsstarker Cloud-Video-Maker, der darauf ausgelegt ist, hochwertige professionelle Videos zu produzieren, die sich perfekt für Videomarketing-Kampagnen eignen. Mit Funktionen wie anpassbarem Branding, Integration von Stockmaterial und KI-Avataren wird Ihr Inhalt die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv auf sich ziehen.

