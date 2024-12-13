Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für IT-Profis, das zeigt, wie man schnell professionelle Videos mit KI-gestützten Videotools produziert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein und Schritt-für-Schritt-Prozesse mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm zeigen, während eine klare KI-generierte Stimme den Prozess erklärt, wie ein technisches Skript direkt in Videoinhalte umgewandelt wird, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierungsfunktionen genutzt werden.

Video Generieren