Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 30-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Marketingmanager, das helle, energiegeladene, animierte Visuals und eine fröhliche, freundliche KI-Stimme nutzt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und integrieren Sie dynamische KI-Avatare, um Ihre Online-Videoerstellungsplattform hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Wie können HR- und Lern- & Entwicklungsteams ein 60-sekündiges Onboarding-Modul optimieren, um das Onboarding zu verbessern? Entwickeln Sie einen professionellen, unternehmerischen, aber dennoch zugänglichen visuellen Stil, begleitet von einer beruhigenden, autoritativen Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ansprechende Hintergrundvisuals und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatischen Untertiteln in Ihrem KI-generierten Video sicher.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 20-sekündiges Produktaktualisierungsvideo für Produktmanager und Kundenerfolgsteams, das einen dynamischen, prägnanten, visuell ansprechenden Stil mit schnellen Schnitten und einer direkten, informativen Stimme bietet. Heben Sie die Vielseitigkeit von HeyGen als Videoersteller hervor, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen sowie effiziente Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Cloud-Training-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Schulungsvideos in der Cloud, optimieren Sie Ihren Inhaltserstellungsprozess und verbessern Sie die Lernergebnisse.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage auswählen oder Ihr Skript direkt in unsere Online-Videoerstellungsplattform eingeben, um schnell die Grundlage für Ihr Training zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihr Training ansprechender und dynamischer zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Untertitel hinzu
Steigern Sie das Verständnis für Ihre Schulungsvideos, indem Sie automatisch genaue Untertitel generieren, die Ihre Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit unserem vielseitigen Videoersteller, exportieren Sie es mühelos im gewünschten Seitenverhältnis und teilen Sie es auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schulungsengagement und -beibehaltung steigern

Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um Schulungsinhalte interaktiver und einprägsamer zu gestalten, was zu höherem Engagement der Lernenden und besserer Wissensbeibehaltung führt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Schulungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, indem es KI-generierte Videotechnologie und anpassbare KI-Avatare nutzt. Diese Online-Videoerstellungsplattform verbessert erheblich das Onboarding und die Lernerfahrungen für Ihr Team.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Videoersteller für kreative Projekte?

HeyGen ist ein effektiver Videoersteller, da es den Erstellungsprozess mit intuitivem Drag-and-Drop-Editing und einer Vielzahl von Vorlagen vereinfacht. Es ist ideal, um professionelle Marketingvideos und Erklärvideos effizient zu produzieren.

Bietet HeyGen professionelle Sprachüberlagerungen für Videoinhalte?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, professionelle Sprachüberlagerungen mit fortschrittlicher KI-Text-zu-Sprache-Technologie zu erzeugen. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre KI-generierten Videoprojekte klare, hochwertige Audioinhalte haben, ohne menschliche Sprachkünstler zu benötigen.

Wie unterstützt HeyGen kollaborative Videoerstellungsbemühungen?

HeyGen fungiert als Online-Videoerstellungsplattform, die darauf ausgelegt ist, kollaborative Videoerstellung zu optimieren. Es ermöglicht Teams, effizient zusammen an Marketingvideos und Erklärvideos von der Konzeption bis zur Endproduktion zu arbeiten.

