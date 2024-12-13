Cloud-Schulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse
Verwandeln Sie Ihre Skripte schnell in ausgefeilte Schulungsvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges technisches Schulungsvideo für IT-Profis, das die Feinheiten eines neuen Cloud-Sicherheitsprotokolls erklärt. Verwenden Sie einen informativen, schrittweisen visuellen Stil mit animierten Grafiken, gepaart mit einer neutralen, aber ansprechenden KI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung und Untertitel für Barrierefreiheit.
Stellen Sie sich ein 1-minütiges Marketingvideo vor, das sich an potenzielle Kunden und Marketingteams richtet und die Leistungsfähigkeit eines KI-Video-Generators für die schnelle Inhaltserstellung zeigt. Das Video sollte eine dynamische und moderne visuelle Ästhetik haben, mit einer lebhaften professionellen KI-Sprachüberlagerung. Integrieren Sie HeyGens Sprachüberlagerungserzeugung und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende visuelle und akustische Inhalte zu erstellen.
Produzieren Sie ein 2,5-minütiges Bildungs-Video, das für Pädagogen und Studenten geeignet ist und sich auf fortgeschrittene Cloud-Architekturkonzepte konzentriert, um ansprechende Kurse zu erstellen. Der visuelle Stil muss klar und ansprechend sein, mit einer ruhigen und autoritativen KI-Sprachüberlagerung, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um für verschiedene Plattformen zu optimieren, und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um die Lektion effizient aus vorhandenen Kursmaterialien zu strukturieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Kursentwicklung & globale Reichweite.
Entwickeln und verteilen Sie schnell mehr Schulungskurse, indem Sie HeyGens KI-Videoerzeugung nutzen, um eine breitere, globale Zielgruppe zu erreichen.
Verbessern Sie das Engagement & die Behaltensquote im Training.
Verbessern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensbehaltung mit dynamischen, KI-generierten Schulungsvideos, die die Aufmerksamkeit fesseln und komplexe Informationen vereinfachen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit KI?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, mühelos ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Mit seinen leistungsstarken KI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript können Sie einfachen Text schnell und effizient in professionellen Videoinhalt verwandeln, was es zu einem idealen Cloud-Schulungsvideo-Ersteller für L&D-Teams macht.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die globale Videozugänglichkeit?
HeyGen bietet robuste Funktionen für die globale Zugänglichkeit, einschließlich automatischer Untertitel und KI-Sprachüberlagerungen in über 140 Sprachen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoproduktion ein vielfältiges, weltweites Publikum ohne umfangreiche manuelle Anstrengungen erreichen kann.
Kann HeyGen L&D-Teams helfen, maßgeschneiderte Videokurse schnell zu erstellen?
Absolut. HeyGen befähigt L&D-Teams, die Videoproduktion zu beschleunigen, indem es eine breite Palette von Vorlagen und die Möglichkeit bietet, vorhandene Materialien in ansprechende Kurse umzuwandeln. Benutzer profitieren auch von Branding-Kontrollen, um Konsistenz über alle Lerninhalte hinweg sicherzustellen.
Wie vielseitig ist HeyGen für verschiedene Arten der Videoproduktion über Schulungen hinaus?
HeyGen ist äußerst vielseitig und unterstützt die Erstellung verschiedener Videotypen, einschließlich überzeugender Erklärvideos und dynamischer Marketingvideos. Es bietet flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses und diverse Exportoptionen, um unterschiedlichen Plattformen und Produktionsbedürfnissen gerecht zu werden, was es zu einer umfassenden Lösung macht.