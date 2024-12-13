Erstellen Sie ein 2-minütiges Onboarding-Video, das speziell für neue Mitarbeiter, insbesondere L&D-Teams, zugeschnitten ist und zeigt, wie eine neue interne Software verwendet wird. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, begleitet von einer deutlichen und selbstbewussten KI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um wichtige Anweisungen effizient zu vermitteln.

