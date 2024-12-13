Cloud-Schulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Ihre Skripte schnell in ausgefeilte Schulungsvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Erstellen Sie ein 2-minütiges Onboarding-Video, das speziell für neue Mitarbeiter, insbesondere L&D-Teams, zugeschnitten ist und zeigt, wie eine neue interne Software verwendet wird. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, begleitet von einer deutlichen und selbstbewussten KI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um wichtige Anweisungen effizient zu vermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges technisches Schulungsvideo für IT-Profis, das die Feinheiten eines neuen Cloud-Sicherheitsprotokolls erklärt. Verwenden Sie einen informativen, schrittweisen visuellen Stil mit animierten Grafiken, gepaart mit einer neutralen, aber ansprechenden KI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung und Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 1-minütiges Marketingvideo vor, das sich an potenzielle Kunden und Marketingteams richtet und die Leistungsfähigkeit eines KI-Video-Generators für die schnelle Inhaltserstellung zeigt. Das Video sollte eine dynamische und moderne visuelle Ästhetik haben, mit einer lebhaften professionellen KI-Sprachüberlagerung. Integrieren Sie HeyGens Sprachüberlagerungserzeugung und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende visuelle und akustische Inhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2,5-minütiges Bildungs-Video, das für Pädagogen und Studenten geeignet ist und sich auf fortgeschrittene Cloud-Architekturkonzepte konzentriert, um ansprechende Kurse zu erstellen. Der visuelle Stil muss klar und ansprechend sein, mit einer ruhigen und autoritativen KI-Sprachüberlagerung, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um für verschiedene Plattformen zu optimieren, und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um die Lektion effizient aus vorhandenen Kursmaterialien zu strukturieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Cloud-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos in der Cloud, um die Lernergebnisse Ihres Teams zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Plattform wandelt Ihr Skript sofort in dynamische Videoszenen um und legt den Grundstein für Ihre ansprechenden Kurse.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren, und verleihen Sie Ihren Schulungsvideos eine menschliche Note, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Sprachüberlagerungen hinzu
Integrieren Sie hochwertige, natürlich klingende KI-Sprachüberlagerungen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden, und eliminieren Sie die Notwendigkeit für teure Aufnahmestudios und Talente.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Kurs
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die nahtlose Integration in Ihr LMS oder interne Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsmaterialien

.

Zerlegen Sie komplexe Themen in leicht verdauliche Videoinhalte, um komplexe Schulungsmaterialien für alle Lernenden zugänglich und verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit KI?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, mühelos ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Mit seinen leistungsstarken KI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript können Sie einfachen Text schnell und effizient in professionellen Videoinhalt verwandeln, was es zu einem idealen Cloud-Schulungsvideo-Ersteller für L&D-Teams macht.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die globale Videozugänglichkeit?

HeyGen bietet robuste Funktionen für die globale Zugänglichkeit, einschließlich automatischer Untertitel und KI-Sprachüberlagerungen in über 140 Sprachen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoproduktion ein vielfältiges, weltweites Publikum ohne umfangreiche manuelle Anstrengungen erreichen kann.

Kann HeyGen L&D-Teams helfen, maßgeschneiderte Videokurse schnell zu erstellen?

Absolut. HeyGen befähigt L&D-Teams, die Videoproduktion zu beschleunigen, indem es eine breite Palette von Vorlagen und die Möglichkeit bietet, vorhandene Materialien in ansprechende Kurse umzuwandeln. Benutzer profitieren auch von Branding-Kontrollen, um Konsistenz über alle Lerninhalte hinweg sicherzustellen.

Wie vielseitig ist HeyGen für verschiedene Arten der Videoproduktion über Schulungen hinaus?

HeyGen ist äußerst vielseitig und unterstützt die Erstellung verschiedener Videotypen, einschließlich überzeugender Erklärvideos und dynamischer Marketingvideos. Es bietet flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses und diverse Exportoptionen, um unterschiedlichen Plattformen und Produktionsbedürfnissen gerecht zu werden, was es zu einer umfassenden Lösung macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo