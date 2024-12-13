Cloud-Service-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Videos

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in professionelle Erklärvideos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Erstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Marketingfachleute und Content-Ersteller, das die leistungsstarken Fähigkeiten eines AI-Erklärvideo-Generators demonstriert. Das Video sollte eine ansprechende, hochmoderne visuelle Ästhetik mit eleganten Bewegungsgrafiken aufweisen und einen AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Funktionen klar erläutert. Diese Produktion wird betonen, wie HeyGen's AI-Avatare den Videoproduktionsprozess vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Pädagogen und Unternehmensschulungen richtet und ein komplexes Konzept einfach darstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit leicht verständlichen Informationen, die durch dynamische Visualisierungen und eine klare, informative Erzählung präsentiert werden. Nutzen Sie HeyGen's umfangreiche Vorlagen und Szenen, um dieses ansprechende Stück schnell zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein überzeugendes 90-sekündiges Erklärvideo vor, das für Vertriebsteams und Produktmanager gedacht ist und den Wert eines neuen Produkts effektiv darlegt. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und B2B-orientiert sein, mit Stockfotos und Videos, die die Kernbotschaften verstärken, ergänzt durch eine professionelle Stimme und leicht verständliche Untertitel für globale Zugänglichkeit. Dieses Video wird die schnelle Erstellung überzeugender Erklärvideos für Vertrieb und Marketing demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Cloud-Service-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos für Ihre Cloud-Dienste mit einer intuitiven AI-gestützten Plattform, die Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoprojekt
Beginnen Sie, indem Sie eine Vorlage auswählen oder Ihr Skript direkt in den Erklärvideo-Generator eingeben, um Ihre Kernbotschaft zu definieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie AI-Avatare einfügen und ansprechende Stockfotos und Videos aus der Medienbibliothek auswählen, um Ihren Cloud-Dienst visuell zu erklären.
3
Step 3
Passen Sie Sprachübertragungen und Untertitel an
Personalisieren Sie Ihr Video mit AI-generierten Sprachübertragungen in mehreren Sprachen und fügen Sie automatisch Untertitel für Klarheit und Zugänglichkeit hinzu.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr animiertes Erklärvideo
Produzieren Sie Ihre hochwertigen animierten Erklärvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zum Herunterladen und Teilen auf Ihren gewählten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produktschulungen und Onboarding

.

Verbessern Sie das Benutzerverständnis und die Behaltensquote für Ihren Cloud-Dienst mit ansprechenden AI-gestützten Erklärvideos und Tutorials.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen dient als intuitiver AI-Erklärvideo-Generator, der Text in dynamische Visualisierungen mit ausgefeilten AI-Avataren und einem optimierten Text-zu-Video-Erstellungsprozess verwandelt. Dieser Cloud-Service-Erklärvideo-Generator ermöglicht es den Nutzern, professionelle Inhalte effizient zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche kreativen Assets und Anpassungsoptionen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen ermöglicht es den Nutzern, ansprechende animierte Erklärvideos durch eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen, anpassbaren AI-Avataren und umfangreichen Stockfotos und Videos zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche mit einem Drag-and-Drop-Editor bietet kreative Freiheit, um einzigartige Werbevideos und Produktdemos zu gestalten.

Kann HeyGen mehrere Sprachen für Erklärvideo-Sprachübertragungen und Untertitel unterstützen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für eine Vielzahl globaler Kommunikationsbedürfnisse, indem es Sprachübertragungen und Untertitel in über 50 Sprachen anbietet. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Erklärvideos effektiv ein vielfältiges internationales Publikum erreichen können.

Für welche Arten von Geschäftsanforderungen können HeyGen's Erklärvideos verwendet werden?

HeyGen ist vielseitig für verschiedene geschäftliche Anwendungen einsetzbar, einschließlich der Erstellung überzeugender Werbevideos, detaillierter Produktdemos und effektiver Vertriebs- und Marketinginhalte. Unsere Plattform ist ideal für Unternehmen, die komplexe Ideen klar kommunizieren oder Angebote durch hochwertige Erklärvideos präsentieren möchten.

