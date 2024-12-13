Cloud-Bericht-Videoersteller: Erstellen Sie professionelle Berichte visuell

Erstellen Sie schnell professionelle Videoberichte und rendern Sie Videos in großem Maßstab, indem Sie unsere leistungsstarken Vorlagen und Szenen für sofortige visuelle Wirkung nutzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an IT-Manager und Datenanalysten richtet und zeigt, wie ein 'Cloud-Bericht-Videoersteller' die Datenvisualisierung für technische Berichte vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, mit animierten Daten-Grafiken und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Demonstrieren Sie die Effizienz der Berichterstellung mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Daten in leicht verständliche Videozusammenfassungen zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Demonstrationsvideo für Softwareentwickler und DevOps-Ingenieure, das zeigt, wie eine 'AI-Videoerstellungsplattform' sich nahtlos in bestehende Entwicklungspipelines integrieren lässt. Verwenden Sie einen modernen, technikfokussierten visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer ansprechenden, klaren Stimme. Heben Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGens AI-Avataren hervor, um technische Updates ohne menschliche Aufzeichnung zu präsentieren und die schnelle Inhaltserstellung für Entwicklerdokumentationen zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Produktionsleiter und Marketing-Operations-Manager, das zeigt, wie man 'Videoworkflows' optimiert, um Videos in großem Maßstab für verschiedene technische Kommunikationen zu rendern. Das visuelle Design sollte prozessorientierte Animationen und Flussdiagramme enthalten, begleitet von einer selbstbewussten und beruhigenden Stimme. Zeigen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenfunktion, um die Erstellung standardisierter technischer Briefings und Updates zu beschleunigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Erklärvideo für SaaS-Produktmanager und Business-Intelligence-Analysten, das sich auf die Anpassungsmöglichkeiten eines 'White-Label-Videoeditors' und die Nützlichkeit der Integration von 'Berichtswerkzeugen' konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant sein und anpassbare UI-Elemente und Datenvisualisierungen zeigen, mit einer präzisen, erklärenden Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion die Zugänglichkeit und Klarheit für komplexe Produkteinführungen und Leistungsberichte sicherstellen kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Cloud-Bericht-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Daten und Erkenntnisse in ansprechende Videoberichte mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihre Kommunikation vereinfacht und das Verständnis verbessert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Berichtsskript
Beginnen Sie mit der Erstellung der Erzählung Ihres Berichts. Nutzen Sie unsere Plattform, um Ihr Textskript sofort in ein überzeugendes Video zu verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie dynamische Visuals
Wählen Sie aus einer Bibliothek dynamischer Vorlagen, um die wichtigsten Daten und Erzählungen Ihres Berichts visuell darzustellen. Passen Sie diese Vorlagen an, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Audio- und Zugänglichkeitsfunktionen hinzu
Verbessern Sie Ihr Berichtsvideo mit professionellen Voiceovers oder generieren Sie diese direkt aus Ihrem Skript. Stellen Sie eine breite Zugänglichkeit sicher, indem Sie automatisch Transkriptionen und Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Berichtsvideo und rendern Sie es mühelos in optimaler Qualität. Sobald es fertig ist, teilen oder betten Sie Ihr Video einfach auf verschiedenen Plattformen ein, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Berichtszusammenfassungen für soziale Medien verteilen

.

Wandeln Sie wichtige Erkenntnisse aus Cloud-Berichten schnell in teilbare, hochvolumige Kurzvideos um, um eine effektive Verbreitung in sozialen Medien zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Workflows zur Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoerstellungsplattform, die Ihre Videoproduktion optimiert. Sie vereinfacht komplexe Videoworkflows und ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos effizient mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen.

Kann HeyGen Videos in großem Maßstab rendern und sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Videos in großem Maßstab zu rendern und den Bedarf an hochvolumigem Inhalt zu decken. Unsere Plattform ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihre aktuellen Systeme integriert und Ihre Videoproduktionspipeline verbessert.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für White-Label-Video-Editing-Lösungen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen und ist eine ausgezeichnete White-Label-Videoeditor-Lösung. Sie können Videos mit Ihrem Logo und Ihren Farben anpassen, um eine konsistente Markenidentität über alle Ihre Videoinhalte hinweg sicherzustellen.

Wie kann ich Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, teilen oder einbetten?

HeyGen bietet flexible Optionen, um Videoinhalte direkt von der Plattform aus zu teilen oder einzubetten. Sie können Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sicherzustellen, dass sie für verschiedene Plattformen und Zielgruppen optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo