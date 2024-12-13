Cloud-Onboarding-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding mit AI-gestützter Videoerstellung. Erstellen Sie schnell maßgeschneiderte Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren.

Stellen Sie sich ein lebendiges 45-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter vor, in dem ein einladender AI-Avatar die wesentlichen ersten Schritte mit einer freundlichen, professionellen Stimme erklärt. Dieses ansprechende Stück, perfekt für das Onboarding von Mitarbeitern, sollte die AI-Avatare und die Voiceover-Generierung von HeyGen nutzen, um wichtige Informationen auf eine prägnante und zugängliche Weise zu vermitteln und von Anfang an eine positive Stimmung zu schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktdemo-Video für Marketingteams, das die nahtlose Funktionalität neuer Software mit dynamischen visuellen Effekten und einem autoritativen, klaren Audiostil präsentiert. Speziell für Produktdemos konzipiert, nutzt dieses informative AI-Video die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine professionelle und wirkungsvolle Präsentation der wichtigsten Funktionen zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Für L&D-Profis konzipieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo, das ein komplexes Konzept mit einer modernen, polierten visuellen Ästhetik und einem ermutigenden, erklärenden Audiostil präsentiert. Ideal für schnelle Schulungsvideos, macht dieser Inhalt hervorragenden Gebrauch von HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen und automatisch generierten Untertiteln, um Zugänglichkeit und professionelle Lieferung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erzeugen Sie ein energiegeladenes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an potenzielle Nutzer richtet und die transformative Kraft der AI-Videoerstellung mit einem eleganten, futuristischen visuellen Stil und einer energischen, überzeugenden Stimme hervorhebt. Dieses fesselnde Erklärvideo, das die Vielseitigkeit eines AI-Video-Generators demonstriert, nutzt effektiv die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte von HeyGen, um ein Publikum auf verschiedenen Plattformen mit atemberaubender visueller Anziehungskraft zu erreichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Cloud-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und personalisierte Onboarding-Videos für Ihre neuen Mitarbeiter mit einer AI-gestützten Plattform, die auf Effizienz und Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihres Onboarding-Skripts. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um automatisch erste Szenen zu generieren, oder wählen Sie aus vorgefertigten Videovorlagen für einen schnelleren Start.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an oder verwenden Sie Ihre eigene Stimme für eine persönliche Note.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Überprüfen Sie Ihr fertiges Video, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung, bereit, um Ihre neuen Teammitglieder willkommen zu heißen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Produktion von AI-Onboarding-Videos

Nutzen Sie HeyGens AI-Video-Generator, um schnell hochwertige, ansprechende Onboarding-Videos in Minuten zu produzieren und Ihren Content-Erstellungs-Workflow zu optimieren.

Häufig Gestellte Fragen

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen befähigt kreative Profis mit einer robusten generativen AI-Plattform zur Erstellung von AI-Videos, die vielfältige Videovorlagen und anpassbare AI-Avatare bietet. Die intuitive Videobearbeitungsfunktion ermöglicht es den Nutzern, hochwertige Inhalte zu produzieren, die ihre Visionen mühelos zum Leben erwecken.

Kann HeyGen für effiziente Mitarbeiter-Onboarding-Videos genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein führender AI-Video-Generator für die Entwicklung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding- und Schulungsvideos. Die nahtlosen Text-zu-Sprache- und AI-Voiceover-Funktionen, kombiniert mit einsatzbereiten Vorlagen, vereinfachen die Produktion konsistenter und professioneller Inhalte für neue Mitarbeiter.

Bietet HeyGen fortschrittliche AI-Funktionen für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen integriert hochmoderne AI-Funktionen, um die Videoproduktion zu revolutionieren, einschließlich hyperrealistischer AI-Avatare und natürlich klingender AI-Voiceover, die von fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie angetrieben werden. Diese generative AI-Plattform verwandelt einfache Skripte in polierte, dynamische Videoinhalte mit Effizienz und Präzision.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Produktdemos und Anleitungen helfen?

HeyGen dient als außergewöhnlicher Cloud-Onboarding-Video-Generator, der die Erstellung überzeugender Produktdemos und klarer Anleitungen vereinfacht. Nutzer können vorgefertigte Videovorlagen und AI-Voiceover nutzen, um komplexe Funktionen einfach zu erklären und sicherzustellen, dass ihr Publikum die bereitgestellten Informationen leicht versteht.

