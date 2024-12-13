Cloud-basierter Bildungs-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Lektionen

Verwandeln Sie Ihre Bildungsskripte in überzeugende Videos mit KI-Avataren, um das Engagement und das Verständnis der Schüler zu steigern.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Schulungsvideo für vielbeschäftigte L&D-Profis, das die Effizienz der KI-gestützten Videoerstellung hervorhebt. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie einfach HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript geschriebenen Inhalt in ausgefeilte Schulungsmaterialien verwandelt, mit einem dynamischen visuellen Stil, schnellen Schnitten und beschwingter Hintergrundmusik. Ziel ist es, die schnelle Inhaltserstellung für wirkungsvolle Schulungsvideos zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Für Content-Ersteller, die Bildungs-Video-Tools entwickeln, produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Erklärvideo, das die Vielseitigkeit von HeyGens Vorlagen und Szenen beleuchtet. Der visuelle Stil sollte ansprechend und illustrativ sein und verschiedene Anpassungsoptionen für diverse Bildungsanwendungen demonstrieren, begleitet von einer freundlichen, ermutigenden Stimme und moderner, fließender Musik. Dieses Stück soll Kreativität bei der Entwicklung personalisierter Lerninhalte inspirieren.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Entwickler von Online-Kursen richtet, die das Engagement der Lernenden steigern möchten. Dieses Video sollte das transformative Potenzial von HeyGens KI-Avataren bei der Erstellung hochgradig personalisierter Lehrvideos zeigen. Verwenden Sie einen modernen, sauberen visuellen Stil mit verschiedenen KI-Avataren, die mit Texten und Grafiken auf dem Bildschirm interagieren, unterstützt von einer professionellen, warmen Stimme und subtiler, inspirierender Hintergrundmusik, die interaktive und ansprechende Lernerfahrungen betont.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Cloud-basierte Bildungs-Videoersteller funktioniert

Lernen Sie, mühelos fesselnde Lehrvideos mit einer intuitiven Cloud-Plattform zu erstellen, die Ihre Ideen in hochwertige Bildungsinhalte verwandelt.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um automatisch Szenen zu generieren. Dies bildet die Grundlage für Ihre Bildungsinhalte.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Charaktere hinzu
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie Medien aus der Bibliothek einfügen, eigene Assets hochladen oder KI-Avatare nutzen, um Ihre Informationen klar und ansprechend zu präsentieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie ein professionelles Voiceover
Heben Sie Ihr Lehrvideo mit hochwertigen Voiceovers hervor. Erzeugen Sie mühelos natürlich klingende Erzählungen aus Ihrem Skript oder laden Sie Ihre eigene Audiodatei für eine professionelle Präsentation hoch.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Lehrvideo, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Qualität, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselndes Bildungs-Storytelling

.

Verwandeln Sie abstrakte Konzepte oder historische Erzählungen in lebendige, einprägsame Lektionen durch dynamisches, KI-gestütztes Video-Storytelling.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen KI für eine effiziente Videoerstellung?

HeyGen verwendet fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Skripte schnell in professionelle Videos umzuwandeln. Diese KI-gestützte Videoerstellung rationalisiert den Produktionsprozess und ist ideal für die Erstellung von Lehrvideos oder anderen Bildungsinhalten mit minimalem Aufwand.

Kann HeyGen helfen, die Markenidentität in all meinen Videos zu wahren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens und eine spezifische Farbpalette einfach in all Ihre Videoprojekte zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenidentität für alle Ihre Schulungsvideos und Marketingmaterialien.

Welche erweiterten Funktionen bietet HeyGen für die Barrierefreiheit von Videos?

HeyGen verbessert die Barrierefreiheit von Videos durch robuste Voiceover-Generierung und automatische Untertitel. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum klar und verständlich sind, was für effektive Bildungsanwendungen und globale Reichweite entscheidend ist.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate und Exportoptionen?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen und flexible Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um verschiedenen Plattformen gerecht zu werden. Nutzer können ihre Videos in mehreren Formaten exportieren, um optimale Kompatibilität und hochwertige Bereitstellung für jede beabsichtigte Betrachtungsumgebung zu gewährleisten.

