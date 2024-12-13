Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo mit den Funktionen des "Kleidungslinien-Videoerstellers" von HeyGen, um eine neue Kollektion anzukündigen, die sich an junge, modebewusste Erwachsene richtet. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit schnellen Schnitten von Models, die die neuen Kleidungsstücke tragen, untermalt von moderner, mitreißender elektronischer Musik. Nutzen Sie die Funktion "Vorlagen & Szenen" von HeyGen, um schnell eine polierte, trendsetzende Ästhetik zu erreichen, die perfekt für soziale Medien ist.

Video Generieren