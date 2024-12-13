Abschluss-News-Video-Maker für professionelle Outros

Erstellen Sie mühelos fesselnde News-Outros und Endbildschirme mit HeyGens Voiceover-Generierung und anpassbaren Vorlagen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 15-sekündiges "News-Outro-Video" für unabhängige Journalisten, in dem ein professioneller AI-Avatar eine prägnante Zusammenfassung liefert, unterstützt durch "Voiceover-Generierung" für eine klare Darstellung und einen polierten, autoritativen visuellen und akustischen Stil.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 10-sekündiges "YouTube-Outro" für Content-Ersteller vor, bei dem "anpassbare Vorlagen" für ein lebendiges, modernes visuelles Erlebnis und eingängige Musik sorgen, die einfach mit "Text-zu-Video aus Skript" produziert werden, um einen Handlungsaufruf abzuschließen.
Beispiel-Prompt 2
Wie können Unternehmenskommunikationsteams wirkungsvolle Abschlusssegmente erstellen? Produzieren Sie ein elegantes 20-sekündiges "Abschluss-News-Video", das auf interne Nachrichtenübertragungen abzielt, mit einem professionellen, markengerechten visuellen Stil und subtiler Hintergrundmusik, unterstützt durch "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" und nahtloses "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Ermöglichen Sie es Bildungsinhalts-Erstellern, ihre Lektionen mit einem informativen 30-sekündigen "News-Outro-Video" abzuschließen. Dieser freundliche, klare Clip, der "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit und einen einladenden "AI-Avatar" nutzt, stellt sicher, dass Ihr Publikum, einschließlich Online-Kursanbieter, eine strukturierte Zusammenfassung und einen klaren nächsten Schritt in einem ansprechenden, animierten visuellen Stil erhält.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie unser Abschluss-News-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach professionelle und ansprechende Abschlusssegmente für Ihre Nachrichtenberichte oder Ihren YouTube-Kanal mit den leistungsstarken Tools von HeyGen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Outro
Beginnen Sie, indem Sie ein beeindruckendes Design aus unseren **Vorlagen & Szenen** auswählen, um sofort mit Ihrem professionellen News-Outro-Video zu starten.
2
Step 2
Inhalt anpassen
Geben Sie Ihr Skript ein und erwecken Sie es mit **AI-Avataren** zum Leben, die Ihre Abschlussbotschaft in verschiedenen Stilen präsentieren können.
3
Step 3
Markenbildung verbessern
Integrieren Sie Ihre unverwechselbare visuelle Identität, indem Sie **Branding-Kontrollen (Logo, Farben)** verwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Segment konsequent das Erscheinungsbild Ihres Kanals widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation und **exportieren und teilen** Sie Ihr professionelles Abschluss-News-Video einfach auf Ihren gewünschten Plattformen, einschließlich Ihres **YouTube-Kanals**.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die Produktion professioneller News-Videos

.

Nutzen Sie AI, um professionelle News-Video-Segmente schnell zusammenzustellen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und enge Sendezeiten mühelos einzuhalten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von News-Videos und Outros?

HeyGen vereinfacht den Prozess mit einem benutzerfreundlichen Editor und leistungsstarken AI-Tools, die es Ihnen ermöglichen, schnell professionelle News-Videos und dynamische News-Outro-Videos mit anpassbaren Vorlagen zu erstellen.

Kann ich sprechende Avatare für mein YouTube-Outro mit HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische sprechende Avatare zu integrieren und natürlich klingende Voiceovers zu generieren, um Ihre YouTube-Outro-Videos professionell zu gestalten.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für mein News-Outro-Video in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen anpassbaren Vorlagen, der Möglichkeit, Hintergrundmusik hinzuzufügen, und einer Brand-Kit-Funktion, um sicherzustellen, dass Ihr News-Outro-Video perfekt zur Identität Ihres Kanals passt.

Wie schnell kann ich ein Abschluss-News-Video mit HeyGen produzieren und teilen?

Mit HeyGens Text-zu-Video-Tool können Sie schnell hochwertige Abschluss-News-Videos produzieren. Sobald erstellt, können Sie Ihre professionellen Inhalte einfach exportieren und auf verschiedenen Plattformen teilen.

