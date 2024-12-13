Optimieren Sie Schulungsvideos für klinische Studien mit Leichtigkeit

Stärken Sie Ihr klinisches Forschungsteam mit effektiven Schulungsvideos für das Design klinischer Studien. Erstellen Sie sofort professionellen Inhalt mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Schulungsmodul für das Personal klinischer Studien, das die entscheidende Bedeutung der "Einwilligung nach Aufklärung" und die Navigation durch "ethische Überlegungen" in Patientenkontakten betont. Verwenden Sie einen sensiblen und klaren visuellen Stil, der realistische Szenariodarstellungen einbezieht, und nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um vielfältige Interaktionen zwischen Patienten und Personal mit einem beruhigenden Audioton darzustellen.
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Auffrischungsvideo für erfahrenes Personal klinischer Studien zu den "Grundlagen und der Erfassung von unerwünschten Ereignissen". Die visuelle Präsentation sollte prozedural und direkt sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm für wichtige Erkenntnisse, ergänzt durch eine direkte, instruktive Stimme. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Verständnis sicher, indem Sie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" nutzen.
Gestalten Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für klinische Forschungskoordinatoren und Datenmanager, der die Feinheiten des "Protokollregistrierungs- und Ergebnissystems" erklärt, um die "Benutzererfahrung" zu optimieren. Dieses Video sollte Bildschirmaufnahmen mit einem Experten-Avatar kombinieren, der eine präzise, leitende Stimme liefert, vollständig unterstützt durch HeyGens "Voiceover-Generierung" für eine nahtlose Erklärung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Schulungsvideos für klinische Studien funktionieren

Vereinfachen Sie die Erstellung ansprechender und konformer Schulungsvideos für das Personal und die Forscher klinischer Studien, um ein klares Verständnis komplexer Forschungsprotokolle zu gewährleisten.

Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Entwickeln Sie Ihre umfassenden Schulungsinhalte für das Design oder die Protokolle klinischer Studien. Nutzen Sie dann HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion, um Ihr Skript sofort in einen professionellen Videovorentwurf zu verwandeln.
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen "AI-Avatar", der Ihr Unternehmen am besten repräsentiert, um die Teilnehmer durch Themen wie Einwilligung nach Aufklärung oder unerwünschte Ereignisse zu führen. Dies erhöht das Engagement des Personals klinischer Studien.
Fügen Sie visuelle Elemente und Zugänglichkeit hinzu
Verbessern Sie das Verständnis komplexer Themen wie der Phasen klinischer Studien, indem Sie relevante visuelle Elemente aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" einfügen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Inhalte mit automatisch generierten Untertiteln zugänglich sind.
Exportieren und teilen Sie Ihre Videos
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen Schulungsinhalte und nutzen Sie HeyGens "Branding-Kontrollen", um Ihr Logo und Ihre Farben anzuwenden. Exportieren Sie Ihre Videos einfach für eine nahtlose Integration in Ihre Schulungsvideobibliothek.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement in der Schulung zur klinischen Forschung

Erhöhen Sie die Wirkung Ihrer Schulungsvideos für klinische Studien, um ein höheres Engagement und eine bessere Behaltensleistung kritischer Informationen für alle Teilnehmer zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für klinische Studien verbessern?

HeyGen ermöglicht es Fachleuten der klinischen Forschung, schnell ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren und Text-to-Video aus Skripten zu erstellen. Dies rationalisiert die Entwicklung wichtiger Inhalte für klinische Studien und sorgt für eine effiziente Wissensvermittlung.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung detaillierter Videos über das Design und die Phasen klinischer Studien?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie Text-to-Video-Generierung, benutzerdefinierte Branding-Kontrollen und umfassende Unterstützung der Medienbibliothek, um komplexe Prinzipien des Designs klinischer Studien und die verschiedenen Phasen klar darzustellen. Diese Werkzeuge ermöglichen die präzise und visuell ansprechende Erstellung technischer Inhalte.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos für das Personal und die Forscher klinischer Studien zu Themen wie Einwilligung nach Aufklärung oder unerwünschte Ereignisse helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung gezielter Schulungsvideos für das Personal und die Forscher klinischer Studien, die problemlos wesentliche Themen wie Einwilligung nach Aufklärung und Grundlagen & Erfassung unerwünschter Ereignisse abdecken. Die Text-to-Video-Funktionalität und die Voiceover-Generierung machen die Erstellung umfassender Lehrmaterialien einfach.

Wie unterstützt HeyGen die Verbreitung von On-Demand- oder Streaming-Inhalten für die Schulung in der klinischen Forschung?

HeyGen erleichtert den einfachen Export Ihrer hochwertigen Schulungsvideos für die klinische Forschung in verschiedenen Seitenverhältnissen, sodass sie für On-Demand-Videoplattformen, Streaming-Dienste oder sogar als YouTube-Videos geeignet sind. Dies gewährleistet einen flexiblen und weitreichenden Zugang für effektive Lernerfahrungen.

