Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Video mit einem 'Erklärvideo-Generator für klinische Studien', das sich an potenzielle Teilnehmer richtet, um den Prozess zu entmystifizieren. Dieses Video sollte einen warmen, zugänglichen visuellen Stil mit einem beruhigenden Audioton annehmen und sich auf klare 'Patientenaufklärung' konzentrieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Informationen auf eine leicht verständliche und nachvollziehbare Weise zu präsentieren, damit die Zuschauer wissen, was sie erwartet.

Video Generieren