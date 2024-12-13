Absolut, HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Klinik nahtlos in "digitale Anzeigen" und "Patientenbildungsvideos" zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videoinhalte eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehalten, was Vertrauen und Wiedererkennung stärkt.