Ja, HeyGen unterstützt eine nahtlose LMS-Integration, um Ihre Schulungsvideos einfach in Ihre bestehenden Systeme zu integrieren und so einen reibungslosen Onboarding-Prozess zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht HeyGen die Übersetzung von Videos in über 140 Sprachen, um eine effektive Kommunikation und Schulung für globale Teams und diverse Gesundheitsfachkräfte zu ermöglichen.