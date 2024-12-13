Erstellen Sie ein 60-sekündiges Bildungsvideo für junge Erwachsene und Studenten, das als "Klimawandel-Videoersteller" die unmittelbaren Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf das Meeresleben erklärt. Verwenden Sie einen informativen, aber hoffnungsvollen visuellen Stil, der realistisches Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung mit einer klaren, autoritativen Stimme kombiniert, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um umsetzbare Lösungen zu betonen.

Video Generieren