Leistungsstarker Video-Maker für Kundenerfolge für Ihr Unternehmen

Stärken Sie Kundenbeziehungen und Wachstum mit automatisierten Kundenerfolgs-Videos. Verwandeln Sie jedes Skript schnell in fesselnde Geschichten mit Text-zu-Video aus dem Skript.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges informatives Outcome-Report-Video für interne Stakeholder und bestehende Kunden, das detaillierte Projekterfolge mit einem professionellen visuellen Stil erklärt, der Datenvisualisierungen nahtlos integriert. Sorgen Sie für Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln aus Ihrem Skript, um diese professionellen Videos zugänglich und wirkungsvoll zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges authentisches Kundenreferenzvideo, das für soziale Medienplattformen konzipiert ist und darauf abzielt, soziale Shares zu fördern. Der visuelle Stil sollte persönlich und direkt sein, indem ein AI-Avatar verwendet wird, um wichtige Zitate eines zufriedenen Kunden zu präsentieren und die Botschaft ansprechender und nachvollziehbarer zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges skalierbares Kunden-Erfolgs-Update-Video für eine breite Kundenbasis, das konsistentes Branding und klare Kommunikation betont. Der visuelle Stil sollte eine vorgefertigte Vorlage und Szene nutzen, um ein markenkonformes Erscheinungsbild zu bewahren, und überzeugende visuelle Elemente mit benutzerdefinierten Grafiken kombinieren, um Benutzer über aktuelle Erfolge zu informieren und zu beruhigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Maker für Kundenerfolge funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde, markenkonforme Kundenerfolgsgeschichten und Produktdemos mit unserer AI-gestützten Plattform, die darauf ausgelegt ist, Ergebnisse zu präsentieren und Vertrauen aufzubauen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus dem Skript
Generieren Sie Ihr Kundenerfolgs-Video einfach, indem Sie Ihr Skript einfügen, das unsere Plattform direkt mit der "Text-zu-Video aus dem Skript"-Funktion umwandelt.
2
Step 2
Personalisieren Sie mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihre Erfolgsgeschichten zum Leben, indem Sie professionelle "AI-Avatare" hinzufügen, die Ihre Inhalte erzählen und Ihre Botschaft ansprechender und dynamischer machen.
3
Step 3
Wenden Sie die Kontrollen Ihrer Marke an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt, indem Sie "Branding-Kontrollen" nutzen, um Ihr Logo, Farben und andere visuelle Elemente nahtlos zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, laden Sie Ihr hochwertiges Video herunter und verwenden Sie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte", um es für verschiedene Anzeigegeräte zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenreferenzen in sozialen Medien verstärken

Verwandeln Sie Kundenreferenzen schnell in fesselnde Social-Media-Clips, um die Reichweite zu erweitern und den Wert effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Kundenerfolgs-Videos?

HeyGen ist ein AI-Video-Maker, der den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Kundenerfolgs-Videos durch automatisierte Videoproduktion vereinfacht. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Videos zu erstellen, die echte Kundenreferenzen und -ergebnisse effizient präsentieren.

Kann ich AI-Avatare verwenden, um meine Kundenreferenzvideos zu personalisieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare zu nutzen, um Ihre Kundenreferenzvideos zu personalisieren und sie ansprechender und nachvollziehbarer zu machen. Sie können auch unsere Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion und die fortschrittliche Sprachgenerierung für klare, konsistente Botschaften verwenden.

Welche Branding-Kontrollen stehen für meine Kundenerfolgsgeschichten zur Verfügung?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, benutzerdefinierte Logos und Markenfarben hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Kundenerfolgs-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Unsere anpassbaren Vorlagen und einfach zu bedienenden Bearbeitungswerkzeuge helfen, ein professionelles und markenkonformes Erscheinungsbild mühelos zu bewahren.

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Kunden-Ergebnisvideos zu teilen?

Als All-in-One-Videoproduktionsplattform ermöglicht HeyGen es Ihnen, hochwertige Kunden-Ergebnisvideos zu erstellen und sie mühelos über verschiedene soziale Medienplattformen zu teilen. Mit Funktionen wie automatischen Untertiteln und Größenanpassung des Seitenverhältnisses werden Ihre professionellen Videos für maximale Reichweite und Engagement optimiert.

