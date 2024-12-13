Kundenbericht-Videoersteller: Vereinfachen Sie Ihre Berichterstattung

Heben Sie Ihre Kundenberichte mit dynamischen KI-Avataren hervor, die Daten mühelos in überzeugende visuelle Erzählungen verwandeln.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video für Kundenberichte, das speziell für Marketingagenturen entwickelt wurde, um den Erfolg von Kampagnen ihren Kunden zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, animierte Diagramme und Branding-Elemente integrieren und von einer fesselnden, selbstbewussten Stimme begleitet werden. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und die leistungsstarke Voiceover-Generierungsfunktion, um komplexe Daten in eine leicht verständliche und beeindruckende Präsentation zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Erklärvideo für Nutzer von Technologieunternehmen, um neue Softwarefunktionen schnell zu erfassen. Dieses Video sollte ein minimalistisches visuelles Design mit klaren Bildschirmaufnahmen haben, präsentiert von einem freundlichen KI-Avatar, und einen ruhigen, informativen Ton aufweisen. Nutzen Sie die KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um komplexe Informationen mühelos und professionell zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video für Social-Media-Zielgruppen, das eine überzeugende Fallstudie in ein aufmerksamkeitsstarkes Highlight-Video für Unternehmen verwandelt, die neue Leads suchen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und sehr teilbar sein, mit schnellen Schnitten und dynamischen Texteinblendungen, begleitet von einem mitreißenden, trendigen Soundtrack. Verwenden Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für auffällige visuelle Inhalte und sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit mit prominenten Untertiteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-Sekunden-Video für interne Teams, um eine neue Marketingstrategie oder Geschäftsupdates effektiv zu kommunizieren. Die visuelle Ästhetik sollte unternehmensgerecht und informativ sein, mit klaren Grafiken und wichtigen Stichpunkten, unterstützt von einer klaren, professionellen Stimme. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um die Inhaltserstellung zu optimieren, und das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte für eine einfache Verteilung auf verschiedenen internen Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kundenbericht-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Daten und Erkenntnisse in fesselnde Videoberichte, die Kunden und Stakeholder beeindrucken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Berichts. Sie können ein vorhandenes Skript einfügen oder die KI zur Erstellung eines Skripts verwenden, das die Grundlage für Ihr Kundenbericht-Video mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen und Szenen, die für professionelle Berichte entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass Ihr Kundenvideo Ihre Marke und Botschaft effektiv widerspiegelt.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Daten und Ihr Branding hinzu
Laden Sie relevante Diagramme, Grafiken oder Bilder aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hoch, um die wichtigsten Kennzahlen Ihres Berichts zu veranschaulichen. Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihren Videobericht, indem Sie professionelle Voiceover-Generierung und präzise Untertitel hinzufügen. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihre Kundenpräsentation oder zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ergebnisse von Social-Media-Kampagnen zusammenfassen

.

Bieten Sie dynamische Videozusammenfassungen von Social-Media-Kampagnenanalysen, Einblicken und Auswirkungen für Kundenbewertungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Erklärvideos?

HeyGen befähigt Sie, ein KI-Videoersteller zu werden, der Skripte mühelos in professionelle Videos verwandelt. Unser automatisierter Videoerstellungsprozess, der von fortschrittlicher KI angetrieben wird, ermöglicht es Ihnen, hochwertige Inhalte ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen, ideal für dynamische Erklärvideos.

Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine große Auswahl an KI-Avataren, anpassbare Vorlagen und leistungsstarke Branding-Kontrollen. Sie können Ihre Videos mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und Musik personalisieren, um perfekt mit dem Erscheinungsbild Ihres Unternehmens übereinzustimmen.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Voiceover-Generierung und Untertitel?

Absolut. Die robusten Voiceover-Generierungsfähigkeiten von HeyGen ermöglichen es Ihnen, natürlich klingende Erzählungen in mehreren Sprachen hinzuzufügen. Unsere Plattform generiert auch automatisch Untertitel und Bildunterschriften, was die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihr Publikum erhöht.

Wie schnell kann ich mit HeyGen professionelle Marketingvideos produzieren?

Mit HeyGen können Sie schnell professionelle Marketingvideos erstellen, indem Sie anpassbare Vorlagen und eine umfassende Medienbibliothek nutzen. Unsere intuitive Plattform ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht eine schnelle Produktion, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, was Sie zu einem effektiven Videoersteller macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo