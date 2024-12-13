Kundenangebot-Video-Generator: Geschäfte schneller abschließen

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Videoangebote, indem Sie die KI-gestützte Sprachgenerierung für ein überzeugendes Pitch nutzen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Kundenangebote für vielbeschäftigte Vertriebsprofis, das zeigt, wie unsere Lösung ihren Arbeitsablauf optimiert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell ein ansprechendes "Verkaufsvideo-Erstellungswerkzeug" zusammenzustellen, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-Sekunden-"Videoangebot" vor, das für Marketing- oder Kreativagenturen maßgeschneidert ist, die hochpreisige Designprojekte präsentieren. Die Ästhetik sollte modern und lebendig sein, mit animierten Elementen und einem mitreißenden, enthusiastischen Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche "AI-Avatare", um eine persönliche Note hinzuzufügen, die das Angebot für potenzielle Kunden unvergesslich und einzigartig macht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Demo des "AI-Angebotsvideo-Generators" für B2B-Dienstleister, die komplexe technische Lösungen erklären. Das Video sollte einen eleganten, informativen visuellen Stil haben, mit klaren Datenvisualisierungen und einer autoritativen, beruhigenden Stimme. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um detaillierte technische Erklärungen mühelos in eine polierte, verständliche Präsentation für Führungskräfte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-"Videopitch", das für Startup-Gründer konzipiert ist, um schnell das Interesse von Investoren zu wecken. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und inspirierend sein, mit lebendigen Farben und einer optimistischen, motivierenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Sprachgenerierung" und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um eine prägnante und wirkungsvolle Präsentation zu erstellen, die die Aufmerksamkeit von Risikokapitalgebern auf verschiedenen Plattformen erregt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kundenangebot-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach professionelle und ansprechende Videoangebote, die darauf ausgelegt sind, Kunden zu beeindrucken und Geschäfte abzuschließen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von vorgefertigten Layouts und Stilen, um die Erstellung Ihres Angebotsvideos mit Vorlagen & Szenen sofort zu starten.
2
Step 2
Generieren Sie Ihren Inhalt
Erstellen Sie dynamische Inhalte, indem Sie Ihr geschriebenes Skript mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie in ein ansprechendes Video verwandeln.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Angebot an
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke an, indem Sie Logos, Farben und Schriftarten mit unseren robusten Branding-Kontrollen anpassen.
4
Step 4
Abschließen und Teilen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft perfekt verstanden wird, indem Sie klare Untertitel/Beschriftungen zu Ihrem Video hinzufügen, bereit für Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Kundenaktionen mit überzeugenden Videos

.

Nutzen Sie AI, um motivierende und überzeugende Videoelemente in Ihre Angebote einzubauen, die Kunden effektiv dazu inspirieren, positive Maßnahmen zu ergreifen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Angebotsvideo-Generator von HeyGen helfen, Geschäfte abzuschließen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende AI-Angebotsvideos zu erstellen, indem AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie integriert werden, um Ihre Dienstleistungen mit professionellen, hochwertigen Videos zu präsentieren, die Kunden fesseln und effektiv zum Abschluss von Geschäften beitragen.

Benötige ich fortgeschrittene Bearbeitungsfähigkeiten, um ein Videoangebot mit HeyGen zu erstellen?

Absolut nicht. HeyGen ist für jedermann konzipiert und ermöglicht es Ihnen, ansprechende Verkaufsangebot-Videos mit gebrauchsfertigen Vorlagen und intuitiver Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, ohne dass vorherige Bearbeitungserfahrung erforderlich ist, um ein poliertes Ergebnis zu erzielen.

Welche Branding-Kontrollen stehen für meine Videoangebote auf HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihre Videoangebote mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und personalisierten Vorlagen anpassen können. Dies stellt sicher, dass jedes Videoangebot perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt und die Professionalität erhöht.

Kann HeyGen Sprachaufnahmen und Untertitel für meine Kundenangebot-Videos generieren?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche KI-gestützte Sprachgenerierung und automatische Untertitel/Beschriftungen, um sicherzustellen, dass Ihre Kundenangebot-Videos zugänglich, professionell und mit kristallklarem Audio und synchronisiertem Text für maximale Wirkung geliefert werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo