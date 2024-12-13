Kundenfortschritts-Update-Video-Maker: Professionelle Videos leicht gemacht

Erstellen Sie schnell professionelle Kunden-Updates, die mit intuitiven Vorlagen und Szenen begeistern und beeindrucken.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 45-sekündiges Video zur Aktualisierung des Kundenfortschritts, das Ihre B2B-Kunden und Projektbeteiligten vollständig informiert und beeindruckt. Diese professionellen Videos sollten einen sauberen, geschäftlichen visuellen Stil mit fröhlicher, subtiler Hintergrundmusik und einer klaren Stimme bieten, wobei die AI-Avatare von HeyGen genutzt werden, um die Updates mit einer konsistenten und ansprechenden virtuellen Präsenz zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Unternehmensaktualisierungen, das sich an interne Mitarbeiter und Teammitglieder richtet und sie mit den neuesten Errungenschaften oder Ankündigungen begeistert und beeindruckt. Stellen Sie sich einen modernen und positiven visuellen Stil vor, komplett mit dynamischen Übergängen und inspirierender Musik, alles mühelos erstellt mit den Vorlagen & Szenen von HeyGen für eine schnelle, markengerechte Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, um potenzielle Kunden und Interessenten über soziale Medien anzusprechen und einen neuen Service oder ein Produkt vorzustellen. Dieses hochwertige Video sollte eine lebendige, visuell auffällige Ästhetik mit einem eingängigen Soundtrack und klarer Stimme aufweisen, wobei die Voiceover-Generierung von HeyGen voll genutzt wird, um eine überzeugende und konsistente Markenbotschaft zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 90-sekündiges Erklärvideo für bestehende und neue Nutzer, das eine komplexe Funktion oder einen Prozess mit HeyGen als Online-Video-Editing-Tool vereinfacht. Diese lehrreiche AI-Video-Maker-Produktion sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine ruhige, erklärende Stimme und minimale Hintergrundmusik, um maximale Verständlichkeit durch die automatische Einbindung von Untertiteln zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kundenfortschritts-Update-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videos zu Kundenfortschritts-Updates mit unserer intuitiven Plattform, die Ihnen hilft, zu begeistern und zu beeindrucken.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionell gestalteten Videovorlage, die Ihnen hilft, schnell ein überzeugendes Kundenfortschritts-Update zu erstellen.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Ziehen Sie Ihre Projektfotos, Videos und Text-Updates in die gewählte Vorlage und nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek zur Verbesserung.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceover
Verwandeln Sie Ihr Skript sofort in ein natürlich klingendes Voiceover mit unseren fortschrittlichen Text-zu-Sprache-Funktionen, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Produzieren Sie ein hochwertiges Video für Ihre Kunden-Updates, indem Sie das Seitenverhältnis einfach anpassen und für verschiedene Plattformen exportieren, um zu begeistern und zu beeindrucken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochleistungsfähige Videoanzeigen erstellen

.

Nutzen Sie Kundenfortschritts-Highlights in leistungsstarken AI-Videoanzeigen, um Erfolgsgeschichten in kraftvolle Marketingressourcen zu verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Videos für Unternehmensaktualisierungen helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Videos für Unternehmensaktualisierungen zu erstellen, indem AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen genutzt werden. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Publikum mit hochwertigen Videoinhalten zu begeistern und zu beeindrucken, ohne umfangreiche Produktion.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Video-Maker für Kundenfortschritts-Updates?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videos zu Kundenfortschritts-Updates, indem es AI-Avatare und Voiceover-Generierung bietet, die Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln. Es dient als effizientes Online-Video-Editing-Tool zur Produktion hochwertiger Videonachrichten.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Videos ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung?

Ja, HeyGen ist als benutzerfreundliche Videoplattform konzipiert, auf der Sie Videos einfach mit intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen und gebrauchsfertigen Videovorlagen erstellen können. Dies ermöglicht es jedem, schnell überzeugende Inhalte zu produzieren.

Wie verbessern die AI-Tools von HeyGen die Erstellung von Videoinhalten?

Die fortschrittlichen AI-Tools von HeyGen, einschließlich Text-zu-Video aus Skripten und Text-zu-Sprache-Voiceover-Generierung, verbessern die Erstellung von Videoinhalten erheblich, indem sie komplexe Aufgaben automatisieren. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass alle Ihre hochwertigen Videoausgaben die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo