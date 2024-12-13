Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für Vertriebsleiter, die ihre Kundenansprache-Strategie optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen von CRM-Integrationen in Aktion, ergänzt durch eine autoritative und klare Stimme. Dieses Video zeigt, wie HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion eine schnelle Erstellung von wirkungsvollen Videoautomatisierungen ermöglicht, was zu einer signifikanten Steigerung der Antwortquoten für Vertriebsteams führt.

Video Generieren