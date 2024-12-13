Kundenergebnis-Video-Maker: Präsentieren Sie Ihren Erfolg

Verwandeln Sie Kunden-Testimonials in überzeugende Videomarketing-Assets, die Vertrauen aufbauen und den Umsatz mit AI-Avataren steigern.

547/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Präsentieren Sie authentische 60-Sekunden-Video-Testimonials, die Vertrauen aufbauen und Konversionen für Vertriebsteams und Marketingfachleute fördern, die nach sozialem Beweis suchen. Dieses fesselnde und inspirierende Video verwendet dynamische Visuals und eine freundliche, klare Stimme, um zu demonstrieren, wie HeyGens AI-Avatare Kundenfeedback zum Leben erwecken und Ihren Prozess zur Erstellung von Kundenergebnisvideos nahtlos und wirkungsvoll gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Optimieren Sie Ihre Inhaltserstellung mit einem eleganten, modernen 45-Sekunden-Video, das speziell für Führungskräfte im Bereich Customer Success und Markenmanager entwickelt wurde und eine konsistente Markenidentität betont. Mit einem polierten, unternehmerischen Klang und der Präsentation von Kundenerfolgsgeschichten nutzt dieses Video HeyGens Vorlagen & Szenen, um sicherzustellen, dass jedes Video, unabhängig davon, wer es erstellt, perfekt zu Ihren Marken-Vorlagen passt.
Beispiel-Prompt 3
Verwandeln Sie rohe Kundenbewertungen in kraftvolle 30-Sekunden-Videomarketing-Assets für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, die ihre Botschaft verstärken möchten. Dieses schnelle, energiegeladene und visuell ansprechende Video, komplett mit beschwingter Hintergrundmusik und einer prägnanten, enthusiastischen Stimme, die von HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, zeigt schnell, wie ein AI-Video-Maker Kunden-Testimonials in wirkungsvolle Promotionen verwandeln kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Kundenergebnis-Video-Maker

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten mühelos in überzeugende Videos mit AI, um echte Ergebnisse zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und Wachstum zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Beginnen Sie mit dem Schreiben der Erfolgsgeschichte Ihres Kunden oder wählen Sie eine anpassbare Vorlage. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktion, um aus Ihrem Inhalt erste Szenen zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um das Ergebnis Ihres Kunden zu erzählen. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um den Ton Ihrer Marke widerzuspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit dynamischen Visuals aus unserer Mediathek. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung für klare Erzählungen und fügen Sie automatisch Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie den Impact
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten im richtigen Seitenverhältnis. Teilen Sie dann Ihre überzeugenden Kundenerfolgsgeschichten über Ihre Videomarketing-Kanäle, um Interessenten zu inspirieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Leistungsstarke Videoanzeigen erstellen

.

Nutzen Sie AI, um kraftvolle Videoanzeigen mit Kundenergebnissen zu produzieren, die höhere Konversionsraten und ROI erzielen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGens AI-Video-Maker die automatisierte Videoproduktion für mein Unternehmen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion nutzt. Dies ermöglicht eine effiziente, selbstständige Videoproduktion ohne komplexe Bearbeitung, ideal für B2B-Kunden und Customer Success Teams.

Bietet HeyGen Lösungen zum Sammeln und Nutzen von kraftvollen Video-Testimonials?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung überzeugender Video-Testimonials und Kundenerfolgsgeschichten aus Kundenbewertungen. Sie können Rohmaterial in polierte, markenkonforme Videos verwandeln und so Ihre Marketing- und Werbematerialien verbessern.

Welche spezifischen Branding-Kontrollen bietet HeyGen zur Erstellung markenkonformer Videos?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, durch anpassbare Vorlagen und umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farbpalettenanpassungen. Dies erleichtert die Erstellung konsistenter, professioneller Inhalte für all Ihre Kommunikationskanäle.

Kann HeyGen helfen, Kundenergebnisvideos zu erstellen, die echten Erfolg demonstrieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, kraftvolle Kundenergebnisvideos zu produzieren, die authentische Geschichten und Kundenbewertungen präsentieren. Diese können einfach auf Ihrer Website und in sozialen Kanälen veröffentlicht werden, um Vertrauen bei Interessenten aufzubauen und den Umsatz zu steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo