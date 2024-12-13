Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue B2B-SaaS-Kunden vor, das von einem warmen und professionellen AI-Avatar präsentiert wird, der die ersten Schritte erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, mit einer freundlichen AI-Stimme, die durch die anfängliche Einrichtung führt und ein reibungsloses und persönliches Willkommen sicherstellt.

Video Generieren