Kundenkommunikations-Videoersteller: Engagement steigern

Erstellen Sie überzeugende, markengerechte Videos, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln, indem Sie HeyGens intuitive Vorlagen & Szenen nutzen.

445/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketingvideo für Marketingfachleute, das zeigt, wie man schnell ansprechende Werbeinhalte produziert. Der visuelle Stil sollte modern und lebhaft sein, mit einem mitreißenden Soundtrack, der die Effizienz der Nutzung von "AI Avatars" und vorgefertigten "Templates & scenes" für eine schnelle, qualitativ hochwertige und einfache Videoproduktion betont.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Produktmanager, das eine neue Softwarefunktion klar darstellt. Der visuelle Stil sollte informativ und präzise sein, begleitet von einer autoritativen "Voiceover-Generierung" und automatischen "Untertiteln" für Klarheit, um ein hochprofessionelles Video zu gewährleisten, das effektiv aufklärt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 15-sekündiges Social-Media-Video für Social-Media-Manager, das zeigt, wie man Inhalte für verschiedene Plattformen wiederverwendet. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit einprägsamen Soundbites, die sich auf das nahtlose "Aspect-ratio resizing & exports" und die umfangreiche "Media library/stock support" konzentrieren, um visuell ansprechende Clips zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Kundenkommunikations-Videoersteller

Erstellen Sie mühelos professionelle, personalisierte Videos für Kunden, um das Engagement und die Klarheit Ihrer Botschaften mit leistungsstarken AI-Tools zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Nachricht. Unsere Plattform nutzt Text-to-video from script, um automatisch Videoinhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI Avatars, um Ihre Marke zu repräsentieren, oder verwenden Sie Ihr eigenes Filmmaterial. Sie können auch aus verschiedenen Vorlagen und Szenen wählen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Medien hinzu
Integrieren Sie Ihr Firmenlogo, Ihre Markenfarben und relevante visuelle Elemente mit intuitiven Branding-Kontrollen, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video in mehreren Aspect-ratio resizing & exports Formaten für verschiedene Plattformen und teilen Sie es direkt mit Ihren Kunden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Erstellen Sie überzeugende AI-gestützte Videos, um Kundenerfolge zu teilen, Vertrauen aufzubauen und potenziellen Kunden den Wert zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Marketingvideos?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Videoersteller, der eine einfache Videoproduktion aus Text ermöglicht, ideal für die Entwicklung ansprechender Marketing- und Kommunikationsvideos. Seine AI-gestützten Funktionen rationalisieren den gesamten Prozess, sodass Sie effizient professionelle Videos erstellen können.

Kann HeyGen bei der Erstellung markengerechter Videos mit individuellen Elementen helfen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle, markengerechte Videos mit umfangreichen Anpassungsoptionen zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl von Vorlagen, integrieren Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke und verwenden Sie sogar realistische AI Avatars, um konsistente Videoinhalte zu gewährleisten.

Welche Arten von Videoinhalten können mit HeyGens Plattform produziert werden?

HeyGen ist eine vielseitige Videoproduktionsplattform, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von Videoinhalten zu erstellen, von überzeugenden Social-Media-Videos bis hin zu detaillierten Erklärvideos und interner Kommunikation. Unsere Text-to-Video-Funktion hilft, Ihre Ideen mühelos in beeindruckende Videos zu verwandeln.

Wie verbessern HeyGens AI-gestützte Funktionen die Videoproduktion?

HeyGens fortschrittliche AI-gestützte Funktionen verbessern die Videoproduktion erheblich, indem sie realistische AI Avatars und lebensechte Voiceovers bieten. Diese Tools, kombiniert mit der Unterstützung durch AI-Skriptwriter, ermöglichen es Ihnen, hochwertige Videoinhalte ohne umfangreiche Produktionskenntnisse zu erstellen und Ihre Ideen in beeindruckende Videos zu verwandeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo