Erstellen Sie mühelos klare ClickUp-Lernerfahrungen. Generieren Sie ansprechende Tutorials mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video, das zeigt, wie man ein neues Projekt in ClickUp für Kleinunternehmer einrichtet, indem Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Sprachgenerierung für einen freundlichen, energetischen und visuell ansprechenden Stil nutzen, der das Lernen vereinfacht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein fesselndes 60-sekündiges Erklärvideo wird für Projektmanager benötigt, das die fortschrittlichen Berichtsfunktionen von ClickUp präsentiert. Dieses Video sollte einen professionellen, modernen visuellen Stil mit klarer, informativer Erzählung haben, die von HeyGens AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen generiert wird, um wertvolle Anleitungen zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, die sich im Onboarding-Prozess befinden, mit Fokus auf die Grundlagen der Navigation in ClickUp-Arbeitsbereichen. Das Video sollte eine einladende und organisierte visuelle Ästhetik haben, ergänzt durch klare Audio- und wesentliche Untertitel, die einfach mit HeyGen generiert werden können, um umfassende Lernerfahrungen für alle zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 50-sekündiges How-to-Schulungsvideo für erfahrene ClickUp-Nutzer, das effiziente Workflow-Automatisierungen innerhalb der Plattform demonstriert. Verwenden Sie einen fachkundigen und fokussierten visuellen Ansatz, bereichert durch HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass der Lehrinhalt effektiv über verschiedene Plattformen hinweg vermittelt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der ClickUp Tutorial Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle ClickUp-Tutorial-Videos mit KI-gestützten Tools, die Ihre Anleitungen in ansprechende und effektive Lernerfahrungen verwandeln.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Erstellen Sie Ihre ClickUp-Tutorial-Inhalte und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text nahtlos in ansprechendes Videomaterial zu verwandeln.
2
Step 2
Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf
Demonstrieren Sie die ClickUp-Funktionen klar, indem Sie Ihren Bildschirm aufnehmen oder HeyGens anpassbare Vorlagen und AI-Avatare verwenden, um Ihre Szenen visuell zu gestalten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit KI-Tools
Verfeinern Sie Ihr Tutorial mit HeyGens KI-gestützten Tools, indem Sie professionelle Sprachüberlagerungen mit Sprachgenerierung hinzufügen und automatisch Untertitel für Barrierefreiheit generieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles ClickUp-Video-Tutorial, indem Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen, um sicherzustellen, dass es perfekt für jede Plattform formatiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell How-to-Erklärvideos

Erzeugen Sie schnell prägnante, ansprechende Erklär- und How-to-Videos für spezifische ClickUp-Funktionen, ideal für schnelles Lernen und Tipps.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Schulungsvideos durch den Einsatz von KI-gestützten Tools. Benutzer können schnell Lehrinhalte aus einem Skript mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen generieren, was den gesamten Workflow des Tutorial-Video-Makers optimiert.

Welche Arten von Video-Tutorials kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Video-Tutorials erstellen, darunter fesselnde Erklärvideos, umfassende How-to-Schulungsvideos und dynamische Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding. Die AI-Avatare und Sprachgenerierung der Plattform verbessern die Lernerfahrungen für alle Lehrinhalte.

Unterstützt HeyGen erweiterte Funktionen für Video-Tutorials?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Verbesserung Ihrer Video-Tutorials. Sie können AI-Avatare nutzen, Untertitel hinzufügen, Branding-Kontrollen integrieren und Handlungsaufforderungen (CTAs) einfügen, um Ihre Inhalte effektiver und professioneller zu gestalten.

Kann HeyGen mein Skript in ein vollständiges Tutorial-Video umwandeln?

Absolut, HeyGen ist eine leistungsstarke Tutorial-Video-Software, die Ihr geschriebenes Skript direkt in ein vollständiges Video-Tutorial umwandelt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens KI generiert das Video mit Sprachüberlagerung und optionalen Untertiteln, was den Prozess mühelos macht.

