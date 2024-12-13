Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video, das preisbewusste Käufer zu einem exklusiven Online-Abverkauf anzieht. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und lebendig sein, mit hellen Farben und dynamischen Schnitten, begleitet von einem peppigen, eingängigen Musikstück. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell ein professionell aussehendes "Abverkaufsvideo" zu erstellen, das große Rabatte und begrenzte Bestände effektiv hervorhebt, um durch die Schaffung eines Dringlichkeitsgefühls die "Verkäufe zu steigern".

Video Generieren