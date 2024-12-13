Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Kurzvideo mit einem Videoersteller für Reinigungstipps, das drei unerwartete Organisations- und Reinigungstipps für vielbeschäftigte Millennials und die Generation Z enthüllt, optimiert für den schnellen Konsum auf Plattformen wie TikTok. Der visuelle Stil sollte schnell geschnitten und energiegeladen sein, mit lebendigen Farbpaletten und trendiger Hintergrundmusik, während HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen genutzt werden, um die Produktion zu optimieren und visuell ansprechende Inhalte zu gewährleisten.

Video Generieren