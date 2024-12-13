Erstellen Sie ein 45-sekündiges einladendes Bildungsvideo für Schüler und Eltern, in dem ein AI-Avatar einen kurzen Überblick über ein bevorstehendes Schulereignis oder Projekt gibt. Der visuelle Stil sollte warm und ermutigend sein, mit sanften Übergängen und einem ruhigen, klaren Ton für die Audio, verstärkt durch HeyGens AI-Avatare, um eine konsistente, professionelle Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.

