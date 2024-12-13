Klassen-Update-Video-Generator: Schüler mühelos einbinden

Verwandeln Sie Lehrpläne in dynamische Videos mit AI-Avataren, um die Schülerbeteiligung zu steigern.

Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein lebendiges 1-minütiges wöchentliches Klassen-Update-Video für Eltern und Schüler, das kürzliche Erfolge und bevorstehende Aktivitäten zeigt. Dieses Video sollte einen hellen, ermutigenden visuellen Stil mit einem fröhlichen Hintergrundtrack annehmen, um einen positiven und informativen Ton zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um eine freundliche, konsistente Erzählung hinzuzufügen, die den Klassenfortschritt effektiv kommuniziert und die "Schülerbeteiligung" fördert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 2-minütiges Einführungsvideo für ein neues Wissenschaftsprojekt, das für Schüler der Oberstufe konzipiert ist und als "Flipped Classroom Video" dienen soll. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, relevante Diagramme und animierten Text einbeziehen, begleitet von einem klaren, autoritativen Audioton. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript", um detaillierte Erklärungen und Hauptziele aus den "Lernplänen" nahtlos in das Video zu integrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für das jährliche Schulfest, das die gesamte Schulgemeinschaft, einschließlich Eltern und Anwohner, anspricht. Die visuelle Ästhetik sollte bunt und festlich sein, mit lebhafter Musik und Soundeffekten, um Begeisterung zu erzeugen. Verwenden Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Veranstaltungsdetails auf freundliche und professionelle Weise zu präsentieren und den "AI-Video-Generator" zugänglich und innovativ wirken zu lassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das ein komplexes mathematisches Konzept für Schüler der Mittelstufe erklärt, mit Fokus auf Klarheit und "Lernretention". Dieses Video erfordert einen einfachen visuellen Stil mit Beispielen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, erklärenden Audioübertragung. Implementieren Sie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen", um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Begriffe zu verstärken, sodass alle "Klasseninhalte" leicht verständlich sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Klassen-Update-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Video-Updates für Ihren Klassenraum, um Schüler und Eltern mit professionellen Inhalten informiert zu halten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Einfügen Ihres Skripts. Die Text-zu-Video aus Skript-Funktion wird Ihre Worte sofort in ein Video umwandeln, was den Erstellungsprozess nahtlos und schnell macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihr Update, indem Sie aus einer Reihe von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Diese AI-Avatare bieten eine professionelle und ansprechende Bildschirmpräsenz, ohne dass eine Kamera benötigt wird.
3
Step 3
Fügen Sie individuelles Branding hinzu
Wenden Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Schule mit den Branding-Kontrollen an. Dies stellt sicher, dass Ihre Updates visuell konsistent und für Ihr Publikum sofort erkennbar sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte nutzen, um es für verschiedene Sharing-Plattformen zu optimieren. Ihr professionelles Klassen-Update ist nun bereit, Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie überzeugende Klassen-Highlights und Ankündigungen in sozialen Medien

.

Produzieren Sie schnell auffällige Videoclips, um Klassenneuigkeiten und besondere Momente mit der Schulgemeinschaft zu teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Lehrkräften, mühelos ansprechende Bildungsvideos mit AI zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und der AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt es in ein professionelles Video mit realistischen AI-Avataren und hochwertiger Voiceover-Generierung.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Klassenraumvideos?

HeyGen bietet umfangreiche AI-Video-Bearbeitungstools und anpassbare Vorlagen, um Ihre Klassenraumvideos zu personalisieren. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, Medien aus unserer Bibliothek integrieren und automatisch Untertitel/Beschriftungen generieren, um die Beteiligung zu erhöhen.

Können HeyGen-Videos einfach geteilt und für verschiedene Plattformen heruntergeladen werden?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Bildungsinhalte vielseitig sind. Sie können Ihr AI-generiertes Video einfach als MP4-Datei herunterladen und das Seitenverhältnis anpassen, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren, was ein nahtloses Teilen über soziale Medien oder Lernumgebungen ermöglicht.

Wie schnell können Lehrer mit HeyGen qualitativ hochwertige Klassen-Updates erstellen?

HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Lehrern, Klassen-Update-Videos in Minuten zu erstellen. Durch die Nutzung von Text-zu-Video aus einem Skript und einer großen Auswahl an anpassbaren Vorlagen können Sie schnell ansprechende Inhalte mit AI-Avataren erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

