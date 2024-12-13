Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein lebendiges 1-minütiges wöchentliches Klassen-Update-Video für Eltern und Schüler, das kürzliche Erfolge und bevorstehende Aktivitäten zeigt. Dieses Video sollte einen hellen, ermutigenden visuellen Stil mit einem fröhlichen Hintergrundtrack annehmen, um einen positiven und informativen Ton zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um eine freundliche, konsistente Erzählung hinzuzufügen, die den Klassenfortschritt effektiv kommuniziert und die "Schülerbeteiligung" fördert.

