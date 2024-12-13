Klassenzimmer-Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Kurse

Vereinfachen Sie die Kursentwicklung für L&D-Teams und die Einarbeitung von Mitarbeitern mit fesselnden Inhalten, die mit realistischen AI-Avataren generiert werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges animiertes Bildungsvideo für Lehrkräfte von K-12, das darauf abzielt, komplexe wissenschaftliche Konzepte für junge Lernende mit einem ansprechenden, farbenfrohen Animationsstil und einem freundlichen, ermutigenden Ton zu vereinfachen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell visuell reichhaltige Bildungsinhalte zu erstellen, die Lernen unterhaltsam und zugänglich machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für HR-Abteilungen, das Remote-Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einführt, mit einer modernen, unternehmerischen visuellen Ästhetik und einer klaren, einladenden Erzählung. Dieses AI-Bildungsvideo sollte einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden können, um schnelle Updates und konsistente Botschaften für eine effektive Mitarbeiter-Einarbeitung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 50-sekündiges Erklärvideo für Produktmanager, die neue Softwarefunktionen einführen, und kombinieren Sie produktorientierte Visuals mit einer energetischen und klaren Stimme, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben. Erstellen Sie mühelos professionelle Voiceovers mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei Ihrer Zielgruppe stark ankommt und maximale Wirkung erzielt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Klassenzimmer-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsmaterialien mühelos in professionelle, fesselnde Videolektionen, um Ihr Publikum zu fesseln und das Lernen zu optimieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihre Schulungsinhalte oder Ihr Skript direkt in HeyGen ein und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um mit der Umwandlung von Text in dynamische Videoszenen zu beginnen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und eine ansprechende und konsistente Bildschirmpräsenz für Ihre Lernenden zu gewährleisten.
3
Step 3
Erstellen Sie natürliche Voiceovers
Erstellen Sie automatisch natürlich klingende Voiceovers aus Ihrem Skript oder laden Sie Ihre eigenen hoch, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, um klare Anleitungs-Audios bereitzustellen.
4
Step 4
Untertitel anwenden und exportieren
Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie Ihrem Video automatisch Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie dann Ihr poliertes Schulungsvideo für Ihre Lernenden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildungsgeschichten animieren

Veranschaulichen Sie komplexe Konzepte und historische Erzählungen lebhaft durch fesselndes AI-gestütztes Video-Storytelling.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner Bildungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Bildungsvideos mit vielfältigen AI-Avataren und professionell gestalteten Vorlagen zu erstellen, die einfache Skripte in dynamische Inhalte verwandeln. Dieser AI-Videogenerator macht es einfach, qualitativ hochwertige, visuell ansprechende Bildungsmaterialien zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Videogenerator für Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller Schulungsvideos, indem es Text sofort in Video mit realistischen AI-Voiceovers und automatischen Untertiteln umwandelt. Dieser robuste AI-Videogenerator rationalisiert den Produktionsprozess und macht professionell gestaltete Schulungsinhalte für L&D-Teams zugänglich und effizient zu produzieren.

Kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, animierte Bildungsvideos effizient zu erstellen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Effizienz für L&D-Teams zu steigern und die schnelle Erstellung animierter Bildungsvideos zu ermöglichen. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, anpassbaren AI-Avataren und umfangreichen Vorlagen können Sie fesselnde Inhalte für verschiedene Schulungsbedürfnisse ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge produzieren.

Wie erleichtert HeyGen die Produktion von Erklärvideos für die Einarbeitung von Mitarbeitern?

HeyGen ist ein idealer Klassenzimmer-Schulungsvideo-Generator, der die Erstellung klarer Erklärvideos für die Einarbeitung von Mitarbeitern vereinfacht. Sie können problemlos professionelle Videos aus Text generieren, komplett mit fesselnden AI-Voiceovers und Untertiteln, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter konsistente und umfassende Informationen effizient erhalten.

