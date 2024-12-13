Erstellen Sie ein 30-sekündiges Begrüßungsvideo für das Klassenzimmer, das für Schüler der Klassen K-12 und ihre Eltern gedacht ist und ein neues Schuljahr oder Thema einführt. Der visuelle Stil sollte hell und farbenfroh sein, mit ansprechenden Animationen und fröhlicher Hintergrundmusik, während die Audiofunktion eine freundliche, begeisterte Stimme verwendet, die mit HeyGens Sprachgenerierung erstellt wurde, um wichtige Konzepte zu erklären. Dieses Bildungsvideo sollte einladend wirken und eine positive Stimmung setzen.

