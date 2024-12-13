Klassenzimmer-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Lektionen

Ermöglichen Sie Lehrern und Schülern dynamische Lektionen. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um sofort ansprechende Bildungsinhalte zu erstellen.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Tutorial für Lehrer zur Erstellung von Bildungsvideos, das zeigt, wie man mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen schnell ansprechende Einführungskurse gestaltet, komplett mit einem professionellen und enthusiastischen Voiceover, das durch die Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, um Pädagogen zu inspirieren, neue Unterrichtsmethoden zu übernehmen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Unterrichtsvideo für Schüler, in dem ein freundlicher KI-Avatar, erstellt mit HeyGens KI-Avatare-Funktion, eine schnelle Zusammenfassung eines komplexen wissenschaftlichen Konzepts bietet. Der Ton sollte die Text-zu-Video-Funktion für klare, moderne Erzählungen nutzen, begleitet von einer sauberen visuellen Ästhetik zur Verbesserung des Verständnisses.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Pädagogen, das eine neue kollaborative Lerntechnik vorstellt. Diese Videoproduktion sollte HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte nutzen und genaue Untertitel für Barrierefreiheit enthalten, präsentiert in einem sauberen, dynamischen und gut getakteten visuellen Stil mit einer klaren, autoritativen Erzählung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kurzes 20-sekündiges Video für Lehrer, um die wichtigsten Erkenntnisse aus einer kürzlichen beruflichen Weiterbildung zusammenzufassen, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte. Das Video sollte vollständig aus einem prägnanten Skript mit der Text-zu-Video-Erstellungsfunktion generiert werden, mit einem eindrucksvollen visuellen Stil und präziser Erzählung, um Informationen effizient und professionell zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Klassenzimmer-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in ansprechende Videos, um Lernen für jeden Schüler zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Unterrichtsinhalte und nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um Ihren Lehrplan sofort in eine dynamische Videonarration zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Inhalte
Verbessern Sie Ihren Unterricht, indem Sie aus vorgefertigten Vorlagen und vielfältigen Szenen wählen, um Ihre Botschaft visuell zu ergänzen und die Schüler zu fesseln.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Klarheit und Engagement, indem Sie die Voiceover-Generierung nutzen, um eine natürlich klingende Erzählung für Ihr Video zu erstellen, damit Ihre Lektionen laut und deutlich gehört werden.
4
Step 4
Anpassen und Exportieren
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu und passen Sie die Videoeinstellungen wie das Seitenverhältnis an, dann exportieren Sie nahtlos Ihr hochwertiges Bildungsvideo zur Weitergabe an Ihr Klassenzimmer.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erwecken Sie komplexe Themen zum Leben

.

Erwecken Sie komplexe Themen oder historische Ereignisse durch dynamisches KI-Video-Storytelling für wirkungsvolle Lektionen zum Leben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos verbessern?

HeyGen ist ein KI-Bildungsvideo-Generator, der Text in Video umwandelt und es Pädagogen ermöglicht, mühelos KI-Visuals und Erklärvideos zu erstellen. Es vereinfacht den Videoproduktionsprozess, sodass Lehrer sich auf den Inhalt konzentrieren können, während HeyGen die visuelle Produktion übernimmt.

Bietet HeyGen Vorlagen für Unterrichtsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen, die für die Erstellung von Unterrichtsvideos und Präsentationen entwickelt wurden. Diese anpassbaren Videovorlagen helfen Pädagogen, schnell ansprechende Lektionen und Schulungsvideos zu erstellen, ohne von Grund auf neu zu beginnen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Bildungsinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung von Videoinhalten, einschließlich KI-Avataren und realistischen KI-Stimmen. Pädagogen können jeden Aspekt an ihren Lehrplan anpassen, um sicherzustellen, dass ihre Bildungsvideos einzigartig und auf spezifische Lernziele abgestimmt sind.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Bildungsvideos durch intuitive Text-zu-Video-Erstellung aus einem Skript. Sein KI-Video-Generator rationalisiert den gesamten Arbeitsablauf und hilft Pädagogen, schnell und effizient hochwertige KI-Visuals und Inhalte für ihre Schüler zu erstellen.

