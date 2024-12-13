Klassenzimmer-Erklärvideo-Maker: Lernen vereinfachen

Begeistern Sie Schüler und vereinfachen Sie das Lernen mit dynamischen Erklärvideos, die einfach mit unseren lebensechten AI-Avataren erstellt werden können.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie ein beschäftigter Lehrer mühelos einen AI-Avatar verwendet, um komplexe mathematische Konzepte für seine K-8-Schüler zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte hell und farbenfroh mit spielerischen Animationen sein, begleitet von einer klaren, freundlichen AI-Stimme, die Schritt für Schritt erklärt, wie man ansprechende Lektionen mit einem Klassenzimmer-Erklärvideo-Maker integriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video, das sich an College-Studenten und erwachsene Lernende richtet und zeigt, wie man Erklärvideos erstellt, um komplexe wissenschaftliche Theorien zu verdeutlichen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und professionell sein und eine dynamische Whiteboard-Animation enthalten, die die Kraft der Umwandlung eines komplexen Skripts in ein Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität betont.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein schnelles 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an neue Pädagogen richtet und zeigt, wie einfach es ist, hochwertige Schulungs- und Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und infografikgetrieben sein, untermalt von beschwingter Hintergrundmusik mit einer prägnanten AI-Stimme, die hervorhebt, wie HeyGens umfangreiche Sammlung von Vorlagen und Szenen es jedem ermöglicht, sofort loszulegen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial für Unternehmensschulungen, das die Auswirkungen der AI-gestützten Videoproduktion auf die Einarbeitung von Mitarbeitern demonstriert. Das Video sollte eine moderne, professionelle Ästhetik mit klaren Stockaufnahmen und einer anspruchsvollen AI-Stimme haben, die die nahtlose Erstellung von Voiceovers für verschiedene Module zur Erstellung effektiver Erklärvideos zeigt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Klassenzimmer-Erklärvideo-Maker

Verwandeln Sie komplexe Lektionen in ansprechende, leicht verständliche Video-Tutorials für Ihre Schüler mit AI-gestützter Videoproduktion, die das Lernen vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von "Erklärvideo-Vorlagen" auswählen oder von Grund auf neu starten. Sie können Ihr Skript einfügen, um automatisch Szenen zu generieren, oder Ihr Video mit unserer intuitiven Oberfläche erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von "lebensechten AI-Avataren" Ihren Bildschirmpräsentator aus. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Gesten an, um den Ton Ihrer Lektion perfekt zu treffen.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers und Erzählungen
Fügen Sie mühelos ansprechende Erzählungen hinzu, indem Sie Ihr Skript eingeben, und unsere "Voiceover-Generierung"-Technologie erstellt natürlich klingende Audios für Ihre Erklärvideos.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video-Tutorial fertig ist, nutzen Sie unsere flexiblen "Sharing- und Exportoptionen", um Ihr Video in verschiedenen Formaten herunterzuladen oder es direkt mit Ihren Schülern zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Konzepte vereinfachen

.

Verwandeln Sie herausfordernde Themen in leicht verständliche und visuell ansprechende Erklärvideos für ein vereinfachtes Lernen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen ist eine fortschrittliche, AI-gestützte Videoproduktionsplattform, die speziell entwickelt wurde, um die Erstellung von Erklärvideos zu vereinfachen. Die intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es jedem, professionelle Erklärvideos mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Geschwindigkeit zu erstellen.

Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Erklärvideos?

HeyGen fördert Ihre Kreativität mit einer umfangreichen Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen und einer vielfältigen Auswahl an lebensechten AI-Avataren. Sie können diese Elemente mühelos anpassen und unser leistungsstarkes Tool zur Erstellung von Voiceovers nutzen, um wirklich einzigartige und fesselnde Erklärvideos zu erstellen.

Kann HeyGen effektiv als Klassenzimmer-Erklärvideo-Maker für Schüler und Lehrer genutzt werden?

Absolut. HeyGen fungiert als hervorragender Klassenzimmer-Erklärvideo-Maker, der das Lernen für Schüler vereinfacht, indem er Lehrern ermöglicht, schnell ansprechende Video-Tutorials und umfassende Schulungs- und Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche macht die Inhaltserstellung für jeden zugänglich.

Wie schnell können Benutzer Erklärvideos mit den AI-Funktionen von HeyGen erstellen und exportieren?

HeyGen nutzt fortschrittliche, AI-gestützte Videoproduktion, um Ihren Produktionsworkflow erheblich zu beschleunigen, sodass Sie schnell Erklärvideos erstellen können. Sobald Ihr Inhalt fertig ist, bietet die Plattform effiziente Sharing- und Exportoptionen, um Ihre fertigen Videos nahtlos zu verteilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo