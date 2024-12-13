Einfacher Klassenzimmer-Bildungsvideo-Macher für Lehrer

Ermöglichen Sie Lehrern, ansprechende Bildungsvideos mit professionellen Vorlagen & Szenen zu erstellen, um das Lernen der Schüler zu fördern.

435/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video für Studierende der höheren Bildung, das die wichtigsten Konzepte einer komplexen wissenschaftlichen Theorie für "Bildungsvideos" im Kontext von "Lernmanagementsystemen" zusammenfasst. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und sauber sein, mit eingeblendetem Text und zugänglichen "Untertiteln", die effizient aus einem bereitgestellten Skript mit "Text-zu-Video aus Skript" generiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video für Lehrer, das darauf abzielt, die "Schülerbeteiligung" zu steigern, indem der Wasserkreislauf durch eine animierte Reise veranschaulicht wird. Verwenden Sie dynamische und farbenfrohe "AI-Avatare" in verschiedenen "Vorlagen & Szenen", bereichert mit überzeugenden visuellen Elementen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um ein fesselndes und interaktives Lernerlebnis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo für Pädagogen, die ihre "Online-Kurse" vermarkten, und betonen Sie die Bequemlichkeit dieses "Video-Machers für Lehrer". Der visuelle Stil muss modern und inspirierend sein, optimiert für verschiedene soziale Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" und schnell aus vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" erstellt werden, um die wichtigsten Kursvorteile hervorzuheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-gestützter Bildungsvideo-Macher funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Lektionen in fesselnde Bildungsvideos, die die Schülerbeteiligung steigern, ohne technische Fähigkeiten zu benötigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, einfach Ihre Unterrichtsinhalte einzugeben. Unsere Plattform nutzt AI-gestütztes Text-zu-Video, um Ihren Text in eine dynamische Videoübersicht zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente aus
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen, animierten Charakteren und Medienbibliotheks-Assets wählen, um Ihre Konzepte perfekt zu veranschaulichen.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Stimmen und Untertitel hinzu
Nutzen Sie AI-Stimmen, um klare, ansprechende Erzählungen hinzuzufügen, und generieren Sie automatisch präzise AI-Untertitel, um Ihre Inhalte für alle Schüler zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Bildungsvideo und nutzen Sie Exportoptionen, um es nahtlos mit Schülern über Lernmanagementsysteme oder Online-Kurse zu teilen, um die Schülerbeteiligung zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Bildungsthemen visualisieren

.

Verwandeln Sie abstrakte oder historische Konzepte in lebendige, AI-gestützte Videoerzählungen, die Schüler fesseln und bilden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Bildungsvideos ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen, Bildungsvideos zu erstellen, die die Schülerbeteiligung fördern, indem eine benutzerfreundliche Oberfläche genutzt wird. Sie können unsere vielfältigen Videovorlagen und animierten Charaktere nutzen, um Ihr Skript in dynamische Videoinhalte zu verwandeln, ohne technische Fähigkeiten zu benötigen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen, um den Produktionsprozess von Bildungsvideos zu optimieren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Bearbeitung, um Ihren Arbeitsablauf erheblich zu beschleunigen. Unser AI-gestützter Bildungsvideo-Macher ermöglicht es Ihnen, Videos aus Text zu generieren, realistische AI-Stimmen hinzuzufügen und automatisch AI-Untertitel einzufügen, was die Videoproduktion effizient und zugänglich macht.

Kann ich Bildungsvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, für verschiedene Lernmanagementsysteme oder Plattformen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Anpassung Ihres Videos, einschließlich Branding-Kontrollen, um das Erscheinungsbild Ihrer Institution zu entsprechen. Dies stellt sicher, dass Ihre Bildungsvideos nahtlos in Lernmanagementsysteme und Online-Kurse integriert werden und bereit sind, mit Ihrer Schulgemeinschaft geteilt zu werden.

Wie erleichtert HeyGen es Lehrern, hochwertige Klassenzimmer-Videopräsentationen zu produzieren?

HeyGen ist ein intuitiver Video-Macher für Lehrer, der die Erstellung hochwertiger Klassenzimmer-Videopräsentationen vereinfacht. Mit Funktionen wie Bildschirm- & Webaufzeichnung, einer reichhaltigen Medienbibliothek und einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche können Lehrer problemlos professionellen Inhalt produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo