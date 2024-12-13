Video Maker für Klassenzimmer-Anwendungen: Erstellen Sie fesselnde Lektionen

Ermöglichen Sie K-12-Lehrern und Schülern, fesselnde Bildungs-Videos zu produzieren, indem Sie AI-Avatare für spannende, interaktive Lektionen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie eine 60-sekündige "animierte Präsentation" für "Schüler", die ein komplexes Wissenschaftsprojekt umreißt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer klaren, begeisterten Stimme. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit hervor, indem Sie diese Präsentation mit verschiedenen "Vorlagen & Szenen" erstellen, sodass sich die Schüler auf den Inhalt statt auf komplexes Design konzentrieren können.
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Segment für einen "Online-Kurs", speziell für Universitätsdozenten, das ein wichtiges akademisches Prinzip demonstriert. Dieses "Bildungsvideo" sollte einen sauberen, informativen und professionellen visuellen Stil beibehalten, der das Verständnis der Lernenden priorisiert. Veranschaulichen Sie, wie die automatische "Untertitel/Caption"-Funktion die Zugänglichkeit verbessert und komplexe Themen für eine vielfältige Schülerschaft verständlich macht.
Erstellen Sie ein 40-sekündiges Einführungsvideo für "Grundschullehrer", um jungen "Schülern" die täglichen Klassenroutinen zu erklären. Das Video sollte verspielte, farbenfrohe Animationen und eine freundliche, ermutigende Stimme enthalten. Zeigen Sie, wie die "Voiceover-Generierung" eine konsistente und klare Erzählung erstellen kann, die sicherstellt, dass alle Schüler die Erwartungen in einem ansprechenden Videoformat verstehen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video Maker für Klassenzimmer-Anwendungen funktioniert

Ermöglichen Sie Schülern und Lehrern gleichermaßen, Lektionen in fesselnde, zugängliche und hochwertige Bildungs-Videos zu verwandeln, mit unserer intuitiven Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, die auf Bildungsinhalte zugeschnitten sind, und bieten Sie einen schnellen und effizienten Ausgangspunkt für Ihre Lektion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren virtuellen Präsentator
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Lektion zu präsentieren und einen konsistenten und ansprechenden virtuellen Lehrer für Ihre Schüler zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie Untertitel für Barrierefreiheit
Steigern Sie das Verständnis und die Zugänglichkeit, indem Sie automatisch genaue Untertitel/Captions für Ihre gesamte Video-Lektion generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre fertige Lektion
Exportieren Sie Ihr fertiges Bildungs-Video mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für nahtloses Teilen in Flipped Classrooms oder Online-Kursen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie Lehrplaninhalte mit AI-Erzählungen

Verwandeln Sie komplexe Themen wie Geschichte oder Wissenschaft in fesselnde animierte Präsentationen, die das Lernen für Schüler unvergesslich und spannend machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen K-12-Lehrer bei der Erstellung fesselnder Videos?

HeyGen ist ein fortschrittliches AI-Video-Tool, das K-12-Lehrern und Pädagogen ermöglicht, mit unvergleichlicher Leichtigkeit fesselnde Bildungs-Videos zu produzieren. Es vereinfacht den Videoerstellungsprozess und ermöglicht dynamische Inhalte, die ideal für Flipped Classrooms und Online-Kurse sind.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für animierte Präsentationen?

HeyGen bietet eine Reihe kreativer Funktionen zur Erstellung überzeugender animierter Präsentationen, darunter anpassbare AI-Avatare und eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen. Dies ermöglicht die Entwicklung visuell ansprechender und interaktiver Video-Apps, die die Aufmerksamkeit der Schüler fesseln.

Bietet HeyGen Barrierefreiheitsoptionen wie Untertitel für Bildungsinhalte?

Ja, HeyGen unterstützt vollständig die Erstellung von Untertiteln/Captions, um sicherzustellen, dass alle Bildungs-Videos und Klassenzimmer-Anwendungen einem breiteren Publikum zugänglich sind. Diese Funktion ist entscheidend, um das Lernerlebnis für alle Schüler zu verbessern.

Kann HeyGen als umfassende Videoerstellungsplattform für verschiedene Bedürfnisse fungieren?

Absolut, HeyGen fungiert als robuste Videoerstellungsplattform und bietet leistungsstarke AI-Video-Tools für jede Phase der Inhaltserstellung. Von der Umwandlung von Text-zu-Video-Skripten bis hin zur Generierung von Voiceovers und der Anwendung von Branding-Kontrollen ist es für vielseitige Inhaltsausgaben konzipiert.

