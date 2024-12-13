Klassenmaterial-Video-Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Lektionen

Verwandeln Sie Klassenmaterialien sofort in fesselnde Schulungsvideos mit unserem KI-Video-Generator, der durch nahtlose Text-zu-Video-Technologie aus Skripten unterstützt wird.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges animiertes Bildungsvideo für Studenten, das die Grundlagen der Quantenverschränkung erklärt. Der visuelle Stil sollte lebendig und illustrativ sein, mit flüssigen Animationen, um komplexe Konzepte zu vereinfachen, ergänzt durch eine mitreißende und enthusiastische KI-Sprachübertragung, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wird, um es zu einem überzeugenden Bildungsvideo-Tool zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Erklärvideo für Unternehmensmitarbeiter, das das neue Ausgabenabrechnungssystem der Firma detailliert beschreibt. Dieses Schulungsvideo sollte einen realistischen KI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Schritte präsentiert, mit einem sauberen visuellen Erscheinungsbild und unaufdringlicher Hintergrundmusik, wobei HeyGens KI-Avatare für einen personalisierten und dennoch skalierbaren Präsentationsstil genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen prägnanten 30-sekündigen Video-Lernleitfaden für Schüler, der die Ursachen des Ersten Weltkriegs zusammenfasst. Die visuelle Präsentation muss schnell und infografikgetrieben sein, wobei HeyGens Fähigkeit für klare, synchronisierte Untertitel/Untertitel genutzt wird, um das Behalten zu unterstützen und verschiedene Lernstile zu erleichtern, und schnell mit Vorlagen zusammengebaut werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Anleitungsvideo für allgemeine Lernende, das zeigt, wie man grundlegende Foto-Bearbeitungen mit einer beliebten Software durchführt. Dieses Videoprojekt sollte einen hellen, schrittweisen visuellen Stil haben, der Bildschirmaufnahmen und Textüberlagerungen einbezieht, wobei alle Erzählungen automatisch aus einem einfachen Skript erstellt werden, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität genutzt wird, um den Inhaltserstellungsprozess zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Klassenmaterialvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in fesselnde Videolektionen. Erstellen Sie schnell dynamische Klassenmaterialien mit KI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Lehrplan oder Ihre Notizen in den Text-zu-Video-Editor einzufügen. Unsere Plattform wandelt Ihr Skript sofort in ein Videostoryboard um, das die Grundlage für Ihre animierten Bildungsvideos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die Ihr Bildschirmlehrer sein sollen. Diese Avatare können Ihre Inhalte mit natürlichen Sprachübertragungen präsentieren, wodurch Ihre Schulungsvideos interaktiver und ansprechender für die Schüler werden.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Stimme hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Medien aus der integrierten Bibliothek einfügen und die KI-generierten Sprachübertragungen anpassen. Dies stellt sicher, dass Ihr Klassenmaterialvideo visuell reichhaltig und perfekt getaktet ist.
4
Step 4
Generieren und verfeinern
Generieren Sie Ihr vollständiges Video und überprüfen Sie es. Fügen Sie leicht Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu oder nehmen Sie letzte Anpassungen an Animationen und Szenen vor, um einen polierten Video-Lernleitfaden zu erstellen, der bereit für Ihr Publikum ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie komplexe Konzepte

.

Verwandeln Sie abstrakte oder historische Themen in lebendige, animierte Bildungsvideos, die das Lernen immersiv und unvergesslich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Klassenmaterialvideos und Schulungsinhalten?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der die Videoerstellung für Pädagogen und Trainer vereinfacht. Er ermöglicht es Ihnen, ansprechende Klassenmaterialvideos und effektive Schulungsvideos mühelos zu produzieren, indem er KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt.

Welche Art von KI-Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste KI-Tools, darunter anpassbare KI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Konvertierung, die auch natürlich klingende Sprachübertragungen erzeugen. Dies beschleunigt den Prozess, Skripte in professionelle Video-Lernleitfäden oder animierte Bildungsvideos zu verwandeln, erheblich.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung verschiedener Arten von Bildungs- und Erklärvideos?

Absolut. HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine breite Palette von Vorlagen, was es zu einem idealen Bildungsvideo-Tool macht, um vielfältige Inhalte zu produzieren, von animierten Erklärvideos bis hin zu umfassendem Klassenmaterial.

Kann ich sicherstellen, dass meine HeyGen-Videos professionellen Qualitätsstandards entsprechen?

Ja, HeyGen unterstützt 4K-Qualitätsexporte und generiert automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Videoprojekte poliert und zugänglich aussehen. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild über alle Ihre Videokreationen hinweg zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo