Ja, HeyGen unterstützt umfassendes individuelles Branding, sodass Sie Ihre Logos und Farben in alle Videos zur Schadensbearbeitung integrieren können. Dies gewährleistet Konsistenz und hilft, personalisierte Inhalte zu erstellen, die sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Versicherungsnehmern Anklang finden, komplett mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit.