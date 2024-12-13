Bürgerdienst-Video-Generator: Erstellen Sie wirkungsvolle PSAs

Gestalten Sie schnell ansprechende Kampagnen zur Bürgeraufklärung und Erklärvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges "Bürgerbeteiligung Video Maker"-Bildungsvideo, das sich an Schüler der Oberstufe und Erstwähler richtet und die entscheidende Bedeutung lokaler Wahlen erklärt. Dieses Video sollte animierte Elemente, einen klaren, informativen visuellen Stil und eine professionelle, ruhige Stimme enthalten, die von HeyGens AI-Avataren geliefert wird, um Autorität und Klarheit zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer und Gemeindeleiter, das die Fähigkeiten von HeyGens "Bürgerdienst-Video-Generator" nutzt, um ein lokales Gemeindeentwicklungsprojekt zu fördern. Das Video sollte einen professionellen, direkten visuellen und audiovisuellen Stil annehmen und vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um eine schnelle, wirkungsvolle Kommunikation zu ermöglichen, die zur Beteiligung anregt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inklusives 90-sekündiges Video, das als "AI Video Agent" fungiert, um verschiedene städtische Bevölkerungsgruppen, einschließlich nicht-englischsprachiger Personen, zu erreichen und das Bewusstsein für verfügbare lokale Gesundheitsdienste zu schärfen. Verwenden Sie einen einfühlsamen und inklusiven visuellen Stil mit vielfältiger Bildschirmdarstellung und einer klaren Erzählung, die durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für maximale Zugänglichkeit und Verständnis weiter verbessert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Bürgerdienst-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient wirkungsvolle öffentliche Bekanntmachungen und Videos zur Bürgerbeteiligung mit unserem AI-gestützten Tool.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie Ihr Skript direkt in unseren **Bürgerbeteiligung Video Maker** einfügen, der Ihren Text sofort in visuelle Szenen umwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl ansprechender **AI-Avatare**, um Ihre Botschaft zu präsentieren und Ihrem Bürgerdienst-Video ein professionelles und zugängliches Gesicht zu verleihen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Voiceovers
Personalisieren Sie Ihr Video mit **Branding-Kontrollen**, indem Sie das Logo Ihrer Organisation und spezifische Farbschemata hinzufügen und einfach ein professionelles Voiceover generieren.
4
Step 4
Export für öffentlichen Zugang
Finalisieren Sie Ihre Inhalte und exportieren Sie sie einfach als **öffentliche Zugangsvideos**, optimiert für verschiedene Plattformen und bereit, Ihre Gemeinschaft zu informieren und zu engagieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Erstellung von öffentlichen Bekanntmachungen (PSA)

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle öffentliche Bekanntmachungen, um dringende Gemeinschaftsnachrichten effektiv zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als Bürgerdienst-Video-Generator dienen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, einfach zu einem Bürgerdienst-Video-Generator zu werden. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, überzeugende Videos zur Bürgerbeteiligung und öffentliche Bekanntmachungen mit AI-Avataren und robusten Videovorlagen zu erstellen, die Skripte in wirkungsvolle visuelle Inhalte verwandeln.

Welche AI-Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung öffentlicher Bekanntmachungen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Fähigkeiten, um die Erstellung öffentlicher Bekanntmachungen zu optimieren. Nutzer können AI-Avatare und realistische Sprachgenerierung aus Text sowie automatische Untertitel/Captions nutzen, um professionelle und zugängliche Inhalte zur öffentlichen Aufklärung effizient zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, ansprechende öffentliche Zugangsvideos für Kampagnen zur Gemeindebewusstseinsbildung zu erstellen?

Ja, HeyGen ist ein idealer Video Maker für Bürgerbeteiligung, um ansprechende öffentliche Zugangsvideos und Kampagnen zur Gemeindebewusstseinsbildung zu produzieren. Mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Videovorlagen können Sie schnell lehrreiche Videoinhalte entwickeln, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Bietet HeyGen Werkzeuge für konsistente Markenbildung in Regierungsvideos?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Konsistenz in all Ihren Regierungsvideos zu gewährleisten. Sie können problemlos das Logo Ihrer Organisation, spezifische Farben und Schriftarten anwenden, um eine professionelle und wiedererkennbare Markenidentität in jedem von Ihnen produzierten Video zu bewahren.

