Bürgeranleitungs-Video-Generator: Engagieren Sie Ihre Gemeinschaft

Erstellen Sie mühelos kraftvolle Videos zur öffentlichen Bewusstseinsbildung und Bildungsinhalte mit intelligenter Text-zu-Video-Funktionalität.

487/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige öffentliche Bekanntmachung, die sich an junge Erwachsene und Erstwähler richtet, um sie zur Registrierung und Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen zu ermutigen. Diese "öffentliche Bekanntmachung" sollte einen dynamischen und inspirierenden visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und einer eindrucksvollen Botschaft haben. Stellen Sie Klarheit und Reichweite sicher, indem Sie "Voiceover-Generierung" für eine professionelle Erzählung verwenden, die die Bedeutung von "bürgerlichem Engagement" betont.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für die breite Öffentlichkeit, das die neue Recyclingrichtlinie der Stadt prägnant erläutert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und einfach sein, mit leicht verständlichen Grafiken und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um das "Erklärvideo" effektiv zu strukturieren und sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen klar für "Anleitungsvideos" präsentiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video für eine "öffentliche Bewusstseinskampagne", das sich an Freiwillige und Gemeinschaftsorganisatoren richtet und die positiven Auswirkungen lokaler Freiwilligenmöglichkeiten sowie die Förderung von "Bürgerengagement-Videos" zeigt. Das Video benötigt eine warme, gemeinschaftsorientierte visuelle Ästhetik mit nachvollziehbaren Bildern und inspirierender Hintergrundmusik. Um die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum zu verbessern, fügen Sie "Untertitel" während der gesamten Präsentation hinzu.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bürgeranleitungs-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bürgeranleitungsvideos mit unserer AI-gestützten Plattform, die die Produktion vom Skript bis zum finalen Export optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Anleitungstext in den Editor einzufügen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte in ein dynamisches Video zu verwandeln, das für weitere Anpassungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr virtueller Instruktor agieren. Diese lebensechten Präsentatoren werden Ihre Botschaft klar und professionell übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie wichtige Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie automatisch Untertitel für Ihr Video generieren. Sie können auch relevante visuelle Elemente aus unserer umfangreichen Medienbibliothek hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Bereiten Sie Ihre Anleitungsvideos für jede Plattform vor, indem Sie unsere Größenanpassungs- und Exportoptionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre bürgerliche Botschaft das breiteste Publikum effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Starten Sie effektive öffentliche Bewusstseinskampagnen

.

Erzeugen Sie schnell wirkungsvolle öffentliche Bekanntmachungen und Bewusstseinskampagnen, um wichtige bürgerliche Informationen effektiv zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Bürgerengagement-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende öffentliche Bewusstseinskampagnen und Anleitungsvideos mit AI-Avataren und dynamischen Videovorlagen zu erstellen, die perfekt für bürgerliches Engagement geeignet sind. Sie können Ihre Ideen mühelos in professionell hochwertige Inhalte verwandeln.

Kann HeyGen Text in visuell ansprechende Anleitungsvideos umwandeln?

Ja, HeyGens Text-zu-Video-Funktionen ermöglichen es Ihnen, Skripte einfach in hochwertige Anleitungsvideos zu konvertieren. Verbessern Sie Ihre Inhalte mit anpassbaren AI-Avataren und professioneller Voiceover-Generierung, um komplexe Themen klar zu erklären.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die effiziente Entwicklung öffentlicher Bekanntmachungen?

HeyGen bietet eine umfassende Medienbibliothek, vielfältige Videovorlagen und die Möglichkeit, AI-Avatare zu erstellen, um die Produktion öffentlicher Bekanntmachungen zu optimieren. Diese Funktionen ermöglichen es Bildungsinhalts-Erstellern, schnell wirkungsvolle öffentliche Bewusstseinskampagnen zu generieren.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger Bürgeranleitungsinhalte für verschiedene Plattformen?

HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Bürgeranleitungsinhalte durch die Bereitstellung von Größenanpassungen und Exporten im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für jede Plattform optimiert sind. Sie können effizient ein breiteres Publikum mit Erklärvideos und bürgerlichem Engagement-Inhalten erreichen, die auf spezifische Kanäle zugeschnitten sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo