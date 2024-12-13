Generator für Stadtservice-Info-Videos: Vereinfachen Sie die Öffentlichkeitsarbeit

Verwandeln Sie öffentliche Informationsskripte schnell in überzeugende Videos mit Text-zu-Video aus Skript und vereinfachen Sie mühelos das Bürgerengagement.

409/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das darauf abzielt, das Engagement der Bürger für den Online-Antragsprozess zu verbessern, und sich an Bewohner richtet, die sich in kommunalen Diensten zurechtfinden müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, zugänglich und beruhigend sein, mit klarer, ruhiger Erzählung und unterstützenden Untertiteln für maximale Klarheit, alles generiert mit HeyGens Voiceover-Generierung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 30-sekündige dringende, aber ruhige öffentliche Bekanntmachung für alle Stadtbewohner, insbesondere Familien, die Schritte zur Notfallvorsorge bei Naturkatastrophen detailliert beschreibt. Das Video sollte autoritative visuelle Elemente und eine klare, eindringliche Stimme haben, die HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um schnell wirkungsvolle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 20-sekündiges Social-Media-Video, das technikaffine Bewohner anspricht, um die neue mobile App der Stadt zur Nutzung von städtischen Diensten zu bewerben. Der visuelle Stil sollte schnell und visuell ansprechend sein, begleitet von einem eingängigen Hintergrundtrack und Bildschirmtext, der sich leicht für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte anpassen lässt und ansprechende AI-Avatare enthält, um die Botschaft zu übermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Stadtservice-Info-Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Videos für Stadtservices, öffentliche Bekanntmachungen und Bürgerengagement mit AI. Verwandeln Sie Text in überzeugende visuelle Geschichten in Minuten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr öffentliches Informationsskript in die Plattform eingeben. Unsere leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen verarbeiten sofort Ihre Inhalte und bilden die Grundlage für Ihr ansprechendes kommunales Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu erzählen. Diese dynamischen visuellen Elemente sorgen dafür, dass Ihre Stadtservices klar und professionell präsentiert werden.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stil
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr offizielles Logo und Ihre Farben hinzufügen, um Konsistenz zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre öffentlichen Informationsvideos Ihre Gemeinde klar repräsentieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Regierungsankündigungsvideo und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihr Video, um die öffentliche Reichweite und das Bürgerengagement über Ihre digitalen Kanäle zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie das öffentliche Bewusstsein und Training

.

Verbessern Sie das Verständnis und die Erinnerung für wesentliche öffentliche Informationskampagnen und Bürgertrainingsprogramme zu städtischen Abläufen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen lokalen Regierungen bei der Erstellung ansprechender öffentlicher Bekanntmachungen helfen?

HeyGens AI-Videogenerator ermöglicht es lokalen Regierungen, fesselnde öffentliche Bekanntmachungen und Videos zur Öffentlichkeitsarbeit zu produzieren. Unsere kreative Engine mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen hilft, das Bürgerengagement mühelos zu steigern.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Videoersteller für kommunale Dienste für die lokale Kommunikation?

HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung für kommunale Dienste, indem es einfachen Text in dynamische Videoinhalte verwandelt. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion und die fortschrittliche Voiceover-Generierung für eine End-to-End-Videoerstellung, die die Kommunikation für Ihre Stadt vereinfacht.

Kann ich die Markenkonsistenz in Regierungsankündigungsvideos mit HeyGen beibehalten?

Absolut! HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die Logos und Farbschemata Ihrer lokalen Regierung in jedes Video zu integrieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Videovorlagen, AI-Avatare und automatische Untertitel, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild für alle öffentlichen Informationsvideos zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung informativer Stadtservice-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender visueller Anleitungen für Stadtservices mit seinem intuitiven Prompt-Native Video Creation-Ansatz. Unser AI-Videogenerator und die benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglichen es jedem, schnell zugängliche Regierungs-Videoproduktionen ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo