Public Services Explainer Generator für städtische Dienstleistungen
Verwandeln Sie komplexe städtische Informationen sofort in klare, ansprechende Videos mit leistungsstarker Text-to-Video aus Skript.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges internes Schulungsvideo für neue städtische Mitarbeiter, das die korrekten Dateneingabeprotokolle für das neue städtische Aufzeichnungssystem detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und leicht verständlich sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Die Nutzung von HeyGens "AI-Avataren" bietet einen konsistenten und ansprechenden virtuellen Instruktor für dieses wichtige "Schulungsvideo".
Stellen Sie sich eine 45-sekündige öffentliche Mitteilung vor, die für alle Stadtbewohner konzipiert ist und sie über bevorstehende Änderungen der Müllabfuhrzeiten informiert. Der visuelle Stil sollte hell und positiv sein, mit leicht verständlichen Grafiken, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen Stimme. Dieses wichtige "AI-Video-Generator"-Projekt kann erheblich von HeyGens "Voiceover-Generierung" profitieren, um eine klare und konsistente Botschaft zu gewährleisten.
Produzieren Sie eine umfassende 2-minütige Anleitung für Bewohner zur Navigation im neuen Online-Immobiliensteuersystem der Stadt. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, mit Bildschirmaufnahmen und Highlight-Animationen, begleitet von einer neutralen, klaren Stimme. Dieses "Erklärvideo" kann ein breiteres Publikum effektiv erreichen, indem HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit direkt aus einem detaillierten "Text-to-Video"-Skript integriert werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Bürger und Mitarbeiter schulen.
Entwickeln Sie umfassende Bildungsinhalte und Schulungsvideos, um eine breitere Öffentlichkeit und städtische Mitarbeiter über wesentliche Dienstleistungen und Verfahren zu informieren.
Öffentliche Kommunikation verbessern.
Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und Erklärclips, um Stadtaktualisierungen, Initiativen und wichtige Informationen effektiv an die Bewohner zu kommunizieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Erklärvideos für öffentliche Dienstleistungen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Erklärvideos für öffentliche Dienstleistungen, indem Ihr Text in Videos mit realistischen AI-Avataren umgewandelt wird. Unsere Plattform ermöglicht eine schnelle Inhaltsproduktion, wodurch komplexe Informationen für Ihr Publikum zugänglich und visuell ansprechend werden.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von AI-Avataren und natürlichen Voiceovers?
HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare, die eine breite Palette von Emotionen vermitteln und perfekt mit Ihrem Skript synchronisiert werden können. Wir bieten auch eine ausgeklügelte Voiceover-Generierungstechnologie, die verschiedene Stimmen und Sprachen unterstützt, um sicherzustellen, dass Ihr AI-Video-Generator-Projekt qualitativ hochwertiges, natürlich klingendes Audio erhält.
Bietet HeyGen mehrsprachige Videogenerierung mit integrierten Untertiteln an?
Ja, HeyGen unterstützt die mehrsprachige Videogenerierung, sodass Sie mühelos ein globales Publikum erreichen können. Unsere Plattform generiert automatisch präzise Untertitel/Beschriftungen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg zugänglich und verständlich sind.
Wie kann ich HeyGen für einen End-to-End-Videoerstellungs-Workflow vom Skript bis zum endgültigen Output nutzen?
HeyGens End-to-End-Videoerstellungskapazität verwandelt Ihr Skript direkt in ein fertiges Video. Von der anfänglichen Text-to-Video-Konvertierung und der Auswahl von AI-Avataren bis hin zur Voiceover-Generierung und dem finalen Export bietet HeyGen alle notwendigen Werkzeuge für einen vollständigen Produktionszyklus.