Stellen Sie sich eine 30-sekündige öffentliche Bekanntmachung vor, die sich an lokale Einwohner richtet und über neue Recyclingrichtlinien informiert. Dieses Video sollte einen klaren, freundlichen und informativen Ton annehmen, mit hellen, sauberen Visuals, die einen AI-Avatar nutzen, um die wichtigsten Botschaften direkt an das Publikum zu übermitteln, sodass die Informationen leicht verständlich für die öffentliche Bildung sind.

