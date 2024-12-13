Bürgerleitfaden-Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende öffentliche Dienstleistungsvideos

Erstellen Sie mühelos überzeugende öffentliche Bekanntmachungen und Erklärvideos mit ansprechenden AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 60-sekündiges Erklärvideo speziell für Bürger, die einen neuen Online-Dienst der Gemeinde verstehen müssen. Dieses Video erfordert einen sauberen, animierten visuellen Stil mit einem fröhlichen Audiotrack und wird prominent von einem hilfreichen AI-Avatar begleitet, der die Zuschauer durch den Prozess führt, ermöglicht durch HeyGens fortschrittliche AI-Avatare-Funktion, und dient als effektiver Bürgerleitfaden-Videoersteller.
Beispiel-Prompt 2
Wir benötigen ein 30-sekündiges Informationsvideo für die Allgemeinheit, das sich auf eine neue städtische Recycling-Initiative konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte hell und positiv sein, unter Verwendung von überzeugendem Stockmaterial aus der Medienbibliothek, und HeyGens automatische Untertitel müssen genutzt werden, um sicherzustellen, dass die Botschaft für alle zugänglich ist, was es zu einem effektiven Informationsstück macht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebendiges 20-sekündiges Social-Media-Video, das sich an junge Erwachsene richtet und eine lokale Parkreinigungsaktion bewirbt. Dieses Video sollte schnelle Schnitte und fröhliche Hintergrundmusik enthalten und HeyGens leistungsstarke Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export nutzen, um sicherzustellen, dass es auf allen Social-Media-Plattformen perfekt aussieht und so das Bürgerengagement mit Social-Media-Videos steigert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Bürgerleitfaden-Videos funktionieren

Ermöglichen Sie Ihrer Gemeinschaft klare, ansprechende öffentliche Bekanntmachungen und Informationsvideos mit AI-gestützten Tools, die komplexe Botschaften vereinfachen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung Ihrer Botschaft. Verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript in eine visuelle Erzählung zu verwandeln und komplexe Informationen für das öffentliche Verständnis zugänglich zu machen.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionellen AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Ein sympathischer Avatar erhöht das Engagement und die Glaubwürdigkeit Ihrer öffentlichen Bekanntmachungen.
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Wahren Sie die Konsistenz, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation anwenden, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre öffentliche Kommunikation erkennbar und professionell ist.
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihr Bürgerleitfaden-Video. Nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses, um perfekt auf verschiedene Plattformen zu passen und ein breites Bürgerengagement zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie Bürgertraining & Anweisungen

Entwickeln Sie klare, ansprechende Anleitungsvideos, die komplexe Regierungsverfahren oder neue Vorschriften vereinfachen und das Verständnis und die Akzeptanz der Bürger verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Bürgerleitfaden-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell hochwertige Bürgerleitfaden-Videos mit seinem intuitiven AI-Video-Generator zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und lassen Sie HeyGen Ihren Text mühelos in ein professionelles Video verwandeln, wodurch der gesamte kreative Prozess optimiert wird.

Kann ich die Markenkonsistenz in mit HeyGen erstellten öffentlichen Bekanntmachungen sicherstellen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Organisation in alle Ihre öffentlichen Bekanntmachungen zu integrieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Szenen, um eine konsistente und professionelle visuelle Identität in all Ihren öffentlichen Informationsvideos zu wahren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Erklärvideos zugänglich und wirkungsvoll zu machen?

HeyGen verbessert Erklärvideos mit robusten Funktionen wie realistischer Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln, um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten. In Kombination mit ausdrucksstarken AI-Avataren und flexiblen Seitenverhältnis-Exports hilft HeyGen Ihnen, wirkungsvolle Videos zu erstellen, die Bürger effektiv ansprechen.

Wie schnell können Regierungsbehörden mit HeyGen öffentliche Informationsvideos produzieren?

HeyGen beschleunigt die Erstellung von öffentlichen Informationsvideos für Regierungsbehörden erheblich durch seine effizienten Text-zu-Video-Fähigkeiten. Erstellen Sie schnell überzeugende Inhalte, vom ersten Skript bis zum fertigen Video, und ermöglichen Sie so eine schnelle Kommunikation für Bürgerengagement ohne umfangreiche Produktionskosten.

