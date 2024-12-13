Filmischer Werbevideo-Macher: Erstellen Sie atemberaubende Anzeigen schnell

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges AI-Werbevideo, das die Vorteile eines Abonnementdienstes erklärt, der sich an kleine Geschäftsinhaber richtet, die nach Produktivitätslösungen suchen. Das Video sollte einen modernen, energetischen visuellen Stil mit klaren Motion Graphics und schnellen Übergängen verwenden, untermalt von einem mitreißenden, motivierenden Corporate-Pop-Track. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte nahtlos in überzeugende visuelle Erzählungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein herzerwärmendes 60-sekündiges UGC-Style-Werbevideo, das eine nachhaltige Modemarke bewirbt, speziell für umweltbewusste Millennials und die Generation Z. Die visuelle Ästhetik sollte authentisch und warm sein, mit natürlichem Licht und vielfältigen realen Szenarien, ergänzt durch einen sanften, akustischen Folk-Musik-Hintergrund. Verstärken Sie die Erzählung, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um echte Kundenbewertungen hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein fesselndes 15-sekündiges Promo-Video für ein Blitzverkaufs-Event, das Impulskäufer in sozialen Medien anspricht, die nach tollen Angeboten suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell, lebendig und aufmerksamkeitsstark sein, mit fetter Typografie, energetischen Übergängen und einem aufregenden, modernen Pop-Track. Beschleunigen Sie den Erstellungsprozess, indem Sie HeyGens Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell einen professionellen und wirkungsvollen Werbespot zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Filmische Werbevideo-Macher funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Werbekonzepte in atemberaubende, hochwertige Videos mit unserer AI-gestützten Plattform, die darauf ausgelegt ist, Ihren Kampagnen mühelos filmischen Flair zu verleihen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Werbeskript direkt eingeben oder AI-Skripterstellung nutzen, um überzeugende Inhalte zu generieren. Unsere Plattform unterstützt die Umwandlung von Text in Video und legt den Grundstein für Ihr Projekt mit dem filmischen Werbevideo-Macher.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Ihr Produkt zu repräsentieren. Passen Sie Szenen und Hintergründe mit unseren Vorlagen an oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um sicherzustellen, dass Ihr Video einen professionellen und ansprechenden filmischen Look hat.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Audio- und Branding-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihre Anzeige mit hochwertiger Voiceover-Generierung, indem Sie aus verschiedenen AI-Stimmen wählen, die zu Ihrem gewünschten Ton passen. Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen, um Konsistenz und Wirkung zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre hochwertige Anzeige
Erstellen Sie Ihr finales filmisches Video, indem Sie unsere robusten Exportoptionen nutzen. Passen Sie Ihre Anzeige mühelos an verschiedene Seitenverhältnisse an und laden Sie Ihre hochwertigen Videos herunter, die bereit sind, sofort über alle Ihre Marketingkanäle eingesetzt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Kundenstory-Anzeigen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende Werbevideos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von filmischen Werbevideos verbessern?

HeyGen ist ein AI-Werbevideo-Macher, der Ihnen ermöglicht, hochwertige filmische Werbevideos effizient zu produzieren. Nutzen Sie AI-gestützte Anpassungen, beeindruckende Vorlagen und realistische AI-Avatare, um fesselnde visuelle Geschichten zu gestalten, die Aufmerksamkeit erregen.

Kann HeyGen helfen, die kreative Produktion für Werbevideos zu skalieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, die kreative Produktion für Werbevideos zu skalieren. Erstellen Sie mühelos mehrere Varianten von Werbevideos mit verschiedenen AI-Stimmen und AI-Avataren aus einem einzigen Skript, was Zeit und Ressourcen spart.

Welche AI-Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Fähigkeiten wie realistische AI-Avatare und vielfältige AI-Stimmen, um Text in ansprechende Videos zu verwandeln. Diese AI-gestützte Anpassung vereinfacht den gesamten Videoproduktions-Workflow.

Welche Arten von Marketingvideos können mit HeyGens Vorlagen erstellt werden?

HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen, um diverse Videoinhalte zu erstellen, darunter fesselnde Erklärvideos, dynamische Promo-Videos und effektive UGC-Anzeigen. Diese Vorlagen vereinfachen die Erstellung professioneller Werbevideos für verschiedene Zwecke.

