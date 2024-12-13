Erstellen Sie ein 30-sekündiges Patienten-Testimonial-Video, das sich an potenzielle neue Patienten richtet und echte positive Erfahrungen mit der Chiropraktik hervorhebt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit authentischen Lächeln und natürlichem Licht, ergänzt durch einen Audio-Stil, der aufrichtig und selbstbewusst ist. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Schlüsselzitate oder Untertitel nahtlos zu integrieren und die Erleichterung und verbesserte Lebensqualität der Patienten zu betonen.

