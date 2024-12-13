Bildungs-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Chinesisch-Lektionen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Chinesisch-Lernvideos mit AI-Avataren, um das Engagement der Schüler zu steigern.

465/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für Erwachsene, die Business-Chinesisch lernen, mit Fokus auf gängige Phrasen für Verhandlungsszenarien. Der visuelle Stil sollte sauber, modern und professionell sein, ergänzt durch eine selbstbewusste, artikulierte Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeiten, um den Inhalt schnell zu erstellen und sorgen Sie für eine kristallklare Kommunikation mit automatisch generierten Untertiteln, um das Verständnis der Lernenden zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein schnelles 30-sekündiges Werbevideo für Sprachschullehrer, das zeigt, wie einfach sie ergänzende chinesische Lernmaterialien erstellen können. Verwenden Sie einen dynamischen, ansprechenden und farbenfrohen Motion-Graphics-Stil mit einer motivierenden Stimme. Dieser Bildungs-Video-Maker wird durch die Nutzung der vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen vereinfacht, um die Inhaltserstellung mühelos zu starten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Grammatik-Erklärungsvideo für internationale Studenten, die sich auf die HSK-Prüfungen vorbereiten, und erläutern Sie die Verwendung von '把' (bǎ) Sätzen. Die visuellen Elemente sollten klar, lehrreich und strukturiert sein, gepaart mit einer ruhigen, pädagogischen AI-Stimme, um sicherzustellen, dass der Inhalt für verschiedene Lernhintergründe leicht verständlich ist. Diese AI-Videoerstellung kann effizient mit HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierungsfunktion für authentisch klingende Erzählungen produziert werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bildungs-Video-Maker für Chinesisch-Lernen funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bildungs-Videos für das Chinesisch-Lernen mit AI-gestützten Tools, die das Engagement der Schüler steigern und die Inhaltsproduktion vereinfachen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Bildungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Chinesisch-Lerntext oder Ihr Skript direkt in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion bereitet Ihren Inhalt sofort zur Umwandlung vor.
2
Step 2
Wählen Sie einen professionellen Lehrer-Avatar
Wählen Sie aus einer Reihe von professionellen Lehrer-Avataren, um Ihre Lektion zu repräsentieren. Diese AI-Avatare verleihen Ihren Bildungs-Videos eine menschliche Note und machen sie zugänglicher.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceovers und Untertitel
Erstellen Sie automatisch natürlich klingende AI-Voiceovers in Chinesisch für Ihr Skript. Sorgen Sie für Klarheit und Verständnis bei den Schülern, indem Sie präzise Untertitel in Chinesisch hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Lernvideo
Finalisieren Sie Ihr Video mit schnellen Bearbeitungen und exportieren Sie dann Ihren hochwertigen Bildungsinhalt. Unsere schnelle Videoerstellung stellt sicher, dass Ihre Lektionen in wenigen Minuten bereit zum Teilen sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Chinesisch-Lernprogramme effektiv

.

Erstellen Sie schnell überzeugende Social-Media-Videos und kurze Clips, um neue Kurse zu vermarkten und mehr Schüler für Ihre Chinesisch-Lernplattform zu gewinnen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von animierten Erklärvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden animierten Erklärvideos durch den Einsatz von AI-gestützten Tools und einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen. Benutzer können Text mühelos in Videos umwandeln und aus professionellen AI-Avataren wählen, um ihre Vision zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen hochwertige AI-Chinesisch-Videoinhalte produzieren?

Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Chinese Video Generator mit mehrsprachigen Fähigkeiten, einschließlich der Möglichkeit, Untertitel in Chinesisch hinzuzufügen und AI-Voiceovers zu generieren. Dies ermöglicht die effektive Erstellung von professionellen Lehrer-Avataren und lokalisierten Bildungsinhalten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Bildungs-Video-Maker?

HeyGen ist ein idealer Bildungs-Video-Maker, da es Pädagogen ermöglicht, schnell AI-Videoerstellungen aus Text-zu-Video-Skripten zu generieren. Es bietet professionelle Lehrer-Avatare und unterstützt Online-Lerninitiativen, fördert das Engagement der Schüler mit dynamischen und leicht produzierbaren Inhalten.

Wie schnell können Benutzer mit HeyGen professionelle Videos erstellen?

HeyGen ermöglicht eine schnelle Videoerstellung, indem es den gesamten AI-Videoerstellungsprozess optimiert. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und gebrauchsfertigen Videovorlagen können Benutzer ihre Ideen mit bemerkenswerter Effizienz in polierte Inhalte umwandeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo