Erstellen Sie ein lebendiges, 45-sekündiges animiertes Bildungsvideo für kleine Kinder, das die Bedeutung des Teilens durch eine einfache Geschichte erklärt. Der visuelle Stil sollte verspielt und farbenfroh sein, mit einer freundlichen, klaren Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um charmante Charaktere zum Leben zu erwecken, was das Lernen für Schüler ansprechend und für Pädagogen einfach zu präsentieren macht als Kinder-Video-Macher.

Video Generieren