Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Bildungsvideo für Pre-Teens und Teenager mit einem modernen, ansprechenden visuellen Stil und ermutigender Hintergrundmusik, das die Realität von Cybermobbing thematisiert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um wichtige Strategien zur Prävention und Meldung zu erläutern, unterstützt durch klare Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie einen 45-sekündigen Schnellleitfaden für die Allgemeinheit mit einem sauberen, professionellen visuellen Stil und einem fröhlichen Audiotrack, um wichtige Aspekte des Online-Datenschutzes hervorzuheben. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell eine überzeugende Erzählung zu erstellen, die zur Nutzung eines Kindersicherheits-Video-Generators zur Sensibilisierung ermutigt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Informationsvideo für Eltern und Pädagogen weltweit, präsentiert mit einfühlsamen und vielfältigen visuellen Darstellungen und einer beruhigenden Stimme, das das Bewusstsein für schädliche Inhalte im Internet schärft. Dieses Video sollte HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um mehrsprachige Unterstützung zu bieten und so zugängliche Lernmöglichkeiten für diverse Zielgruppen zu schaffen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kindersicherheits-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und lehrreiche Videos über Kindersicherheit und Online-Praktiken, um eine sichere digitale Umgebung für junge Zielgruppen zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript zur Kindersicherheit
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts, das sich auf wichtige Botschaften zur Kindersicherheit konzentriert. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Generierung, um Ihren Text in gesprochene Dialoge zu verwandeln und Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll zu machen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren kindersicheren AI-Avatar
Wählen Sie einen geeigneten AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese AI-Avatare sind freundlich und professionell gestaltet, ideal für Bildungsvideos, die sich an junge Zuschauer richten und Themen wie Kindersicherungen behandeln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und steigern Sie den Bildungswert
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente, Hintergründe und Szenen aus der Medienbibliothek oder nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um den Bildungswert zu steigern. Dies hilft, komplexe Online-Sicherheitspraktiken auf verständliche Weise zu erklären.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schutzbotschaft
Überprüfen Sie Ihr Video, um sicherzustellen, dass es Ihre Botschaft zur Kindersicherheit effektiv vermittelt. Exportieren Sie dann Ihr fertiges Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung auf verschiedenen Plattformen als kindersichere AI-Video-App-Ressource.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbreiten Sie schnelle Sicherheitstipps in sozialen Medien

Erstellen Sie schnell ansprechende Videos für soziale Medien mit AI-Avataren, um wesentliche Kindersicherheitstipps zu teilen und das Bewusstsein effektiv zu erhöhen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Videos?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Maker, der Skripte in dynamische Videos umwandelt, indem er fortschrittliche Text-zu-Video-Generierungstechnologie nutzt. Dies ermöglicht es den Nutzern, professionellen Inhalt effizient und präzise zu produzieren.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für AI-Avatare?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek an anpassbaren AI-Avataren, die in Ihre Videos integriert werden können, mit präziser Kontrolle über Ausdrücke und Bewegungen. Diese AI-Avatare steigern das Engagement und die Professionalität in verschiedenen Videoarten.

Kann HeyGen Videos mit mehrsprachiger Unterstützung für diverse Zielgruppen erstellen?

Ja, HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung, einschließlich AI-gestützter Voiceovers und Untertitel, um Ihre Inhalte weltweit zugänglich zu machen. Diese Fähigkeit ist ideal, um Bildungswert zu schaffen und eine breitere Zielgruppe mit wichtigen Botschaften wie Online-Sicherheitspraktiken zu erreichen.

Wie kann HeyGen genutzt werden, um Inhalte zu Kindersicherheitsthemen zu produzieren?

HeyGen fungiert als effektiver AI-Video-Maker zur Erstellung informativer Erklärvideos über Kindersicherheit oder Kindersicherungen. Die intuitive Plattform ermöglicht es den Nutzern, schnell relevante Inhalte zu generieren, um Lernmöglichkeiten und Bewusstsein für wichtige Themen zu fördern.

